Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Smaltite le feste pasquali, "Le iene" tornano oggi, martedì 2 aprile 2024, dalle 21.25 su Italia 1. Condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, lo show firmato da Davide Parenti mette questa sera in prima linea artisti del nostro panorama musicale (The Kolors, Clara) e, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, offre preziosi momenti da custodire.

Le iene, le anticipazioni del 2 aprile 2024

Ospite della puntata di questa sera de "Le iene" è Clara Soccini, meglio conosciuta come Clara. Cantautrice e attrice nata a Varese il 25 ottobre 1999, cresciuta a Travedona Monate, inizia a studiare canto e pianoforte al liceo linguistico prima di trasferirsi a Milano per intraprendere la carriera di modella. Nel 2020 esordisce nella musica, mentre nel 2023 ottiene successo con il ruolo di Giulia nella serie "Mare fuori" e con il singolo "Origami all'alba", premiato con tre dischi di platino. Vince Sanremo Giovani 2023 con "Boulevard" e partecipa al Festival di Sanremo 2024 con "Diamanti grezzi". In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, "Le iene", Franco Antonello e suo figlio Andrea, un giovane di 31 anni affetto da autismo sin dalla nascita, salgono sul palco della trasmissione con l'obiettivo di promuovere la sensibilizzazione e la comprensione dello spettro autistico. La loro storia, che ha catturato l'attenzione del pubblico sin dal 2010 attraverso i servizi condotti da Giulio Golia, sarà raccontata e approfondita durante la puntata di oggi, offrendo uno sguardo intimo e toccante sulla loro vita e sulle sfide quotidiane affrontate con coraggio, determinazione e un amore incondizionato. In uno dei servizi più curiosi della serata, segnaliamo quello di Nicolò De Devitiis che, ha trascorso 48 ore in compagnia dei The Kolors. Composto dai cugini Antonio Alex "Stash" Fiordispino, voce e chitarra, e Alex Fiordispino, batteria e percussioni, affiancati dal bassista Dario Iaculli, il trio ha fatto il proprio ingresso nel panorama musicale nel 2015, emergendo trionfante alla quattordicesima edizione del talent show "Amici di Maria De Filippi". Da allora, hanno rapidamente conquistato un notevole successo, culminato dal trionfo del singolo "Italodisco", che ha ottenuto un notevole successo anche in diverse nazioni europee. Di recente sono saliti sul palco del Festival di Sanremo, in gara con il brano "Un ragazzo una ragazza", uno dei tormentoni radiofonici di questo periodo.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (2 aprile)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda oggi, martedì 2 aprile 2024, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Lo show è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, che offre la possibilità di guardarlo sia inlive streaming che on demand.

