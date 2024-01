Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Nuovo appuntamento con "Le iene", lo show di Italia 1 in onda oggi, 23 gennaio 2024, dalle 21.25. Condotta da Veronica Gentili e Max Angioni, la puntata promette emozioni e riflessioni su diversi fronti, continuando a mantenere alta l'attenzione del pubblico su temi di rilevanza sociale e culturale; senza per questo dimenticare parentesi più leggere.

Le iene, le anticipazioni del 23 gennaio 2024

Nuovo e atteso appuntamento con il programma "Le Iene", condotto dall'ormai affiatata coppia composta da Veronica Gentili e Max Angioni. La puntata promette di essere ricca di contenuti interessanti. In un servizio esclusivo, il calcio italiano si trova al centro dell'attenzione con una rivelazione senza precedenti da parte di un arbitro di Serie A. Filippo Roma conduce un'intervista incisiva in cui l'uomo denuncia gravi anomalie nel sistema arbitrale italiano. Questo evento segna un nuovo capitolo di controversie nel mondo del calcio, richiamando alla memoria episodi passati come il caso scommesse che hanno scosso l'intero panorama sportivo. E per qualcuno è già scattato il toto-nome: chi è il misterioso arbitro in questione? Il tema delicato della fine vita torna a essere dibattuto nel programma grazie a Giulio Golia, che intervista Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, e Luca Zaia, governatore del Veneto. Recentemente, il Consiglio regionale del Veneto ha respinto la prima proposta di legge italiana sul suicidio assistito. Laura Santi - giornalista , socia e sostenitrice di "Associazione Luca Coscioni" - ha condiviso la notizia attraverso una foto su Facebook, immortalando il momento trascorso con Giulio Golia e Francesca Di Stefano, insieme al marito Stefano. In questo colloquio, si affronteranno tematiche profonde, spaziando dalla politica all'esistenza stessa, con interventi significativi di Luca Zaia e Marco Cappato. Ospite dell'odierna puntata de "Le iene" è l'attore Artem Tkachuk. Originario dell'Ucraina e nato il 7 luglio del 2000, ha trascorso gran parte della sua vita nel quartiere Salicelle, situato nel comune di Afragola, nell'entroterra della città metropolitana di Napoli. Dopo aver ottenuto un ruolo nel film "La paranza dei bambini", è entrato nel cast della pellicola "Nostalgia" di Mario Martone. Il suo volto diventa ulteriormente popolare grazie alla serie tv di culto "Mare Fuori", dove interpreta il ruolo di Pino 'o pazzo, un giovane detenuto nel carcere di Nisida. Figlio di una madre single, Pino ha vissuto una vita segnata da mancanze e privazioni, ma conserva la capacità di amare nonostante le avversità. Artem farà certamente riferimento alla sua storia umana, fatta di speranza prima e di riscatto sociale poi.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (23 gennaio)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda oggi, martedì 23 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Lo show è inoltre visibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, che offre l'opportunità di guardarlo sia in live streaming che on demand.

