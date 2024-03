Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Oggi, martedì 26 marzo 2024, Italia 1 trasmette, a partire dalle 21.25 una nuova puntata de "Le iene" . Lo show di Davide Parenti,condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, presenta reportage impegnati e servizi più leggeri, ritratti d'artista e inchieste ricche di materiali e testimonianze inedite.

Le iene, le anticipazioni del 26 marzo 2024

Nel nuovo appuntamento con "Le iene", Veronica Gentili e Max Angioni . Tra gli ospiti l'attrice siciliana Giusy Buscemi, volto noto soprattutto ai telespettatori delle fiction nostrane: protagonista di "Un passo dal cielo", dal 27 marzo la vediamo su Canale 5 nella miniserie "Vanina - Un vicequestore a Catania". Altra ospite di giornata è l'ex velina Ludovica Frasca. In uno dei servizi più attesi della nuova puntata de "Le iene" Roberta Rei conduce un'esclusiva intervista a Rocco Siffredi, il celebre pornodivo recentemente coinvolto in accuse di molestie da parte di una giornalista. Siffredi si difende racconta la sua versione dei fatti e mostra messaggi mai pubblicati, scambiati proprio con la giornalista, affermando di essere stato sotto stress al momento dell'incidente e di aver chiesto scusa per il suo comportamento. Alice Martinelli ha realizzato un servizio a Brescia per narrare una vicenda drammatica: lo scontro fisico tra due ragazzine di 14 e 15 anni, avvenuto mentre altri coetanei assistevano passivamente o addirittura riprendevano la scena con i cellulari. Solo l'intervento di una ragazza maggiorenne ha evitato conseguenze peggiori, ma la situazione solleva adesso riflessioni profonde sulla società e sul ruolo degli spettatori di episodi di violenza giovanile, sempre più dilaganti nelle grandi città come nelle province del nostro paese. La nuova puntata dello show propone un focus che ci mostra la iena Nicolò De Devitiis in compagnia del rapper, classe 1992, Massimo Pericolo (pseudonimo di Alessandro Vanett, nato a Gallarate, provincia di Varese. Uno speciale realizzato nel corso di due giorni, tra musica, meditazione e allenamenti. In più, durante la serata viene mostrata un'anticipazione dell'ultimo appuntamento de "Le iene presentano: Inside", in onda giovedì 28 marzo su Italia 1. Il reportage intitolato “Doping: davvero vincono sempre i migliori?” condotto da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, che offre uno sguardo approfondito sul mondo del doping nello sport.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (26 marzo)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda oggi, martedì 26 marzo 2024, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Lo show è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV