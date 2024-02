Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

In onda oggi, 27 febbraio 2024, dalle 21.25 su Italia 1, sva in onda una nuova puntata de "Le iene", storico programma condotto in questa stagione dalla coppia formata da Veronica Gentili e Max Angioni. Due ospiti del panorama musicale italiano (Emma e Bugo) e una serie di servizi che affrontano argomenti complessi e delicati, come quello della Strage di Erba.

Le iene, le anticipazioni del 27 febbraio 2024

Nella nuova puntata de "Le iene" Veronica Gentili e Max Angioni accolgono in studio due celebri personalità della musica di casa nostra. Partiamo da Emma, tra le voci femminili più amate del panorama contemporaneo di casa nostra. Vincitrice della nona edizione di "Amici di Maria De Filippi" nel 2010 e trionfatrice al Festival di Sanremo 2012 con il brano "Non è l'inferno", dopo molte esperienze professionali (recitazione compresa) è da poco nuovamente salita sul palco dell'Ariston, in gara con la nuova canzone "Apnea". L'altro ospite musicale è Bugo: dai primi album indipendenti di inizio anni 2000 (già celebrati dalla critica) ad oggi ha attraversato varie fasi di carriera calcando anche lui la scena sanremese, dal controverso duetto con Morgan (2020) a "E invece sì" (2021). Passando ai servizi della serata, Antonino Monteleone riporta l'attenzione sulla Strage di Erba, tragico evento del 2006 che ha segnato la cittadina in provincia di Como. A quasi 18 anni dalla condanna definitiva di Rosa Bazzi e Olindo Romano, il caso si riapre in seguito alla richiesta di revisione della sentenza, prevista per il prossimo primo marzo davanti alla Corte d'Appello di Brescia. Il dibattito mediatico torna prepotente e si focalizza sul presunto video dei colloqui tra Romano e lo psichiatra Massimo Picozzi, presentato come un documento inedito che potrebbe influenzare la nuova analisi del caso. Prosegue, inoltre, il reportage condotto da Roberta Rei in Bielorussia, dedicato alla ricerca dei genitori naturali di Olga: l'approfondimento ci ha mostrato una ragazza strappata alla famiglia e cresciuta in un orfanotrofio, per poi essere adottata da una famiglia di Modena. Nuovo capitolo dell'inchiesta condotta da Filippo Roma sul sistema arbitrale in Italia. Si aprono ulteriori porte a testimonianze esclusive, dedite a mettere in luce presunte manovre poco trasparenti da parte dei vertici degli Arbitri Italiani, miranti a influenzare i risultati sul campo attraverso pratiche discutibili. L'inviato, forte delle prove raccolte, si confronta direttamente con il Presidente dell'Aia, Carlo Pacifici, per presentargli le evidenze emerse durante l'indagine. Alice Martinelli porta l'attenzione sugli scontri avvenuti a Pisa tra militari e studenti manifestanti, offrendo una prospettiva attraverso l'intervista a Sara Costanzo, madre di una delle ragazzine ferite durante l'incidente. Matteo Viviani si occupa del problema dello smog che colpisce Milano, con un approfondimento che include un incontro con il sindaco Giuseppe Sala per discutere delle misure adottate per affrontare questa emergenza ambientale. Nel corso della serata, viene anticipata la terza puntata di "Le Iene presentano: Inside", in onda su Italia 1 giovedì 29. L'inchiesta di Gaetano Pecoraro dal titolo "Cosa Nostra" si propone di esplorare i segreti più oscuri della Cupola, con un'intervista approfondita a Gaspare Mutolo, uno dei più importanti collaboratori di giustizia.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (27 febbraio)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda oggi, martedì 27 febbraio 2024, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Lo show è visibile inoltre sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che on demand.

