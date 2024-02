Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Nuova puntata de, lo show di in onda Oggi, 6 febbraio 2024, torna "Le iene", in onda su Italia 1 a partire dalle 21.25. Condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, il programma di Davide Parenti non tradisce il suo pubblico nemmeno nella densa settimana del Festival di Sanremo, e propone servizi dedicati a nuovi e vecchi argomenti.

Le iene, le anticipazioni del 6 febbraio 2024

Nel nuovo appuntamento con "Le iene" uno dei servizi in primo piano è curato da Filippo Roma, che si concentrerà nuovamente sul mondo degli arbitri nel calcio italiano. Un direttore di gara attivo in Serie A solleverà una serie di episodi controversi, evidenziando questioni importanti all'interno della gestione delle partite. L'inviato cercherà anche di ottenere interviste e dichiarazioni dai vertici del calcio italiano per fare chiarezza su alcune problematiche emerse. In un altro servizio, Antonino Monteleone affronterà il caso Pifferi, partendo dalle parole di Viviana Pifferi, la sorella di Alessia. Quest'ultima è stata accusata di aver causato la morte per stenti della figlia Diana, di soli 18 mesi. Monteleone esplorerà le circostanze intorno a questo tragico evento, cercando di comprendere meglio i dettagli e le implicazioni di questa vicenda dolorosa. Realizzato da Stefano Curti, un altro approfondimento esplorerà il tema degli insulti e degli attacchi sui social network e le conseguenze legali che possono derivarne. In particolare, verranno presentati casi di personaggi pubblici che hanno deciso di denunciare i loro haters per diffamazione, chiedendo un risarcimento per i danni subiti. Si indagherà, quindi, sui motivi dietro queste azioni legali, le sfide che comportano e le potenziali conseguenze per coloro che si rendono responsabili di comportamenti diffamatori online. Ospite di questa nuova puntata de "Le iene" è Gio Evan, pseudonimo di Giovanni Giancaspro. Classe 1988, nato a Molfetta, si è fatto conoscere per la sua versatilità artistica, spaziando dalla scrittura alla produzione musicale. Ha pubblicato diversi libri di poesie e romanzi, oltre a numerosi album musicali. La sua carriera è caratterizzata da una vasta popolarità sui social media, dove condivide spesso brevi aforismi tratti dai suoi scritti. Nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano "Arnica".

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (6 febbraio)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda oggi, martedì 6 febbraio 2024, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Lo show è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che on demand.

