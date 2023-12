Le iene, stasera in tv: le anticipazioni e gli ospiti

Va in onda oggi, martedì 12 dicembre, in onda su Italia 1 dalle 21.25, un nuovo appuntamento con il programma "Le iene", presentato da Veronica Gentili e Max Angioni. La trasmissione di Davide Parenti alterna, come di consueto, inchieste su importanti temi a servizi più leggeri e divertenti. Leggiamo le anticipazioni più significative della puntata di questa sera.

Per l'odierna puntata de "Le iene" i conduttori Veronica Gentili e Max Angioni ospitano in studio Vanessa Ferrari. Nata 33 anni fa a Orzinuovi (Brescia), asi è laureata campionessa del mondo nel 2006 (prima italiana nella storia), campionessa europea nel 2007 e vicecampionessa al corpo libero ai Giochi olimpici del 2020. Altro ospite in studio è il giovane attore e modello Andrea Arru, attualmente nelle sale con "Diabolik - Chi sei?" dove, in flashback, interpreta Diabolik all'età di 12 anni.

A proposito di celebrità, in uno dei servizi di questa sera Nicolò De Devitiis si addentra in un ritratto inedito di Achille Lauro, un musicista versatile che ha segnato la scena musicale italiana degli ultimi anni. Attraverso il racconto di due giornate trascorse insieme all'artista, esplorando la sua casa, lo studio di registrazione, la palestra e un ospedale (dove i due hanno incontrato bambini malati oncologici) ne esce un ritratto interessante e a tratti sorprendente del cantante.

In un altro reportage, "Le iene" pprofondiiìscono la vicenda di Assane Gnoukouri, ex giocatore dell'Inter coinvolto in un'inchiesta riguardante i baby calciatori africani. Le giovani promesse del calcio ivoriano venivano introdotte in Italia con documenti falsi che creavano un fittizio legame di parentela con individui ivoriani già presenti nel paese. Tutto ciò avveniva all'insaputa delle famiglie d'origine. Il sogno di Assane, iniziato nel 2015 quando fu scoperto dall'Inter, ha subito una brusca interruzione quando il suo nome è emerso nell'ambito dell'indagine. Oggi vive in Italia senza permesso di soggiorno e affronta due procedimenti penali, trovandosi sia vittima che imputato.

La iena Nina Palmieri racconta invece le storie di tre ragazze, Edita, Lara e Matilda, che sostengono di aver subito violenze sessuali. Le giovani aspiranti attrici avevano denunciato il finto regista Claudio Marini per abusi sessuali. L'uomo, fingendo opportunità di lavoro (in film ovviamente mai realizzati), avrebbe sfruttato le giovani attrici coinvolgendole in provini a sfondo sessuale. Soltanto pochi giorni fa, il Tribunale di Roma ha emesso una condanna in primo grado nei confronti dell'uomo, stabilendo una pena di 11 anni e 9 mesi.