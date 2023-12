Le iene, stasera in tv l'ultima puntata dell'anno: le anticipazioni e gli ospiti

Oggi, martedì 19 dicembre, Italia 1 trasmette dalle 21.25 una nuova puntata de "Le iene", che giunge questa sera alla sua ultima puntata del 2023. Ospiti in studio e servizi che alternano riflessioni a momenti più leggeri. La coppia di formata da Veronica Gentili e Max Angioni, novità della stagione 2023-2024 dello show di Davide Parenti, saluta gli affezionati telespettatori e dà appuntamento al 2024.

Il 19 dicembre, in prima serata su Italia1, si conclude il 2023 de "Le Iene": presentato da Veronica Gentili e Max Angioni, l'appuntamento di questa sera affronta temi di grande attualità e rilevanza sociale. In primo piano, un approfondimento sul complesso mondo della maternità surrogata in Ucraina e un focus sulla delicata questione della violenza contro le donne.

La coppia comica formata da Pio e Amedeo è ospite dell'odierna puntata de "Le iene", show che ha dato loro fama e successi: in molti ricorderanno le rubriche "Chiunque può" e "Ultras dei Vip", nonché il format dei due "cafoni" in vacanza all'estero, costola del loro programma "Emigratis" Pio e Amedeo presentano per l'occasione il lungometraggio "Come può uno scoglio", che li vede protagonisti assoluti: diretto da Gennaro Nunziante, il film uscirà nelle sale italiane il 28 dicembre..

L'altro ospite della serata è l'ex cestista Luigi Datome, tra i non molti giocatori italiani a calcare i prestigiosi campi dell'NBA, dove ha indossato le maglie dei Detroit Pistons e dei Boston Celtics. Classe 1987, Datome , dopo lo scudetto vinto nel giugno 2023 con l'Olimpia Milano, ha annunciato il suo ritiro dal mondo della pallacanestro, avvenuto dopo la partecipazione ai Mondiali di pallacanestro nelle Filippine (agosto-settembre 2023).

Il programma promette di offrire uno sguardo approfondito sul tema della maternità surrogata, attraverso un reportage condotto dalla presentatrice Paola Barale e dall'autore/"iena" Gaston Zama. I due si sono recati in Ucraina, camuffandosi da coppia interessata a questo percorso, per esplorare ogni aspetto di una pratica che coinvolge donne disposte a dare alla luce bambini per conto terzi. La legislazione ucraina regolamenta questo processo, che si svolge in cliniche specializzate, e l'inchiesta mira a evidenziarne gli aspetti etici, emotivi e giuridici della faccenda.

Altro tema cruciale della nuova puntata de "Le iene" è quello della violenza sulle donne. Veronica Gentili, insieme a un esperto insegnante di autodifesa femminile, presenterà regole fondamentali che ogni donna dovrebbe conoscere per proteggersi efficacemente in caso di aggressione o violenza. La trasmissione si propone di sensibilizzare il pubblico su questi temi importanti e di fornire informazioni pratiche che possano contribuire a promuovere la sicurezza e la consapevolezza.