Le iene, stasera in tv: le anticipazioni e gli ospiti

Nuovo appuntamento con "Le iene", lo show di Italia 1 in onda oggi, 28 novembre 2023, dalle 21.25. Lo storico programma, nato da un'idea di Davide Parenti, ha visto in questa edizione l'arrivo di una nuova conduttrice, Veronica Gentili, affiancata dal confermato Max Angioni; ma resta intatto lo spirito di fondo della trasmissione. Leggiamo alcune delle anticipazioni più significative della serata.

Le iene, le anticipazioni del 28 novembre

I conduttori de "Le iene" Veronica Gentili e Max Angioni, in onda questa sera su Italia 1, ospitano in studio l'attrice e modella Cristina Marino. Nata a Milano nel 1991, sul set di "Vacanze ai Caraibi", film del 2015, ha conosciuto Luca Argentero, l'attore che, inaspettatamente, sarebbe divenuto suo marito: successivamente il protagonista di "Doc" ha annunciato la fine del suo matrimonio con Myriam Catania. Da quel momento in poi, Luca e Cristina sono diventati inseparabili, coronando il loro amore con la nascita, nel maggio del 2020, della loro primogenita, Nina Speranza. La celebrazione del matrimonio è avvenuta a Città della Pieve nel giugno dell'anno successivo; di recente è nato il loro secondo figlio: Noè Roberto.

Le anticipazioni dell'odierno appuntamento con "Le iene" riguardano un servizio realizzato da Stefano Corti, che affronta il tema del bodybuilding, un universo dove la scultura del corpo segue canoni estetici personali. La iena si pone la domanda cruciale: dietro i fisici impeccabili dei "guru del fitness," si cela solo una corretta alimentazione e un allenamento costante, o vi è anche un'ombra di doping? La sua ricerca di risposte lo porta a mettere alla prova tre atleti dichiaratamente "natural," coloro che sostengono di non ricorrere a sostanze proibite. Li obbliga dunque a un rigoroso test antidoping in Svizzera, un'analisi approfondita dei loro valori nel corso degli ultimi tre anni e mezzo. Saranno davvero "puliti"? Il programma di Italia 1 dedica nuovamente ampio spazio alla storia di Gisella Cardia, meglio conosciuta come la sedicente veggente di Trevignano Romano. Una vicenda che ha catalizzato l'attenzione nazionale, con la presunta lacrimazione di una statua della Madonna. Un lungo reportage a puntate ha seguito ogni fase di questa controversa storia, dalla prima intervista della veggente fino ad un'analisi profonda delle presunte "statue miracolose" della Madonna. Il nuovo servizio, firmato da Gaston Zama, promette di rivelare la verità che si cela dietro questo misterioso caso.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (28 novembre 2023)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda oggi, martedì 28 novembre 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Lo show è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV