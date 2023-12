Le iene, stasera in tv: le anticipazioni e gli ospiti

"Le iene", tornano in prima serata su Italia 1 con una nuova e ricca puntata. In onda oggi, martedì 5 dicembre 2023, dalle 21.25, il nuovo appuntamento, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni vanta tra gli argomenti il "caso Guardì", la criminalità organizzata e la vicenda del filosofo Caffo, accusato di aver maltrattato sua moglie.

Le iene, le anticipazioni del 5 dicembre

Nuovo appuntamento con la nuova edizione de "Le Iene", che continua a intrattenere il pubblico con l'inedita coppia formata dalla novità Veronica Gentili - già volto noto ai telespettatori di Rete 4 - e dal confermato Max Angioni, tra i comici più celebri della nuova generazione. Come di consueto "Le iene" è caratterizzato da un mix di servizi impegnativi, inchieste esclusive e momenti più leggeri e divertenti. Tra gli ospiti in studio spiccano la presenza dell'ex campionessa olimpica nei tuffi Tania Cagnotto e del celebre rapper italiano Massimo Pericolo. Nel corso dell'odierna puntata, Filippo Roma approfondisce il caso dei “fuorionda” di Michele Guardì (per il grande pubblico noto come ideatore e voce de "I fatti vostri"), riportando le dichiarazioni, le reazioni e i commenti di alcune figure televisive legate al mondo del regista Rai, tra cui Giancarlo Magalli, Alberto Matano, Tiberio Timperi, Anna Falchi e Salvo Sottile. Il reportage di Giulio Golia e Francesca Di Stefano continua ad esplorare le quattro mafie presenti sul territorio italiano, dedicando questa volta uno sguardo approfondito all’ndrangheta. L'inchiesta rivela dettagli su questa potente organizzazione criminale, che nel corso degli anni è cresciuta sino a diventare una sorta di multinazionale del crimine con interessi globali. Giulio Golia ha raccolto testimonianze esclusive, partendo da piccoli paesini nell'Aspromonte fino all'America Latina. Antonino Monteleone si occupa della vicenda del filosofo e scrittore Leonardo Caffo, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. Anche se le accuse sono emerse solo di recente, durante la prima udienza, gli avvenimenti incriminati risalgono allo scorso anno. Monteleone intervista Caffo che, ai microfoni della trasmissione, respinge le accuse, sottolineando che la verità dovrà emergere e che, nel frattempo, questa spiacevole vicenda gli avrebbe causato anche la perdita di numerosi incarichi lavorativi. Dopo la messa in onda dello speciale "Inside", dedicato alle verità nascoste della presunta veggente di Trevignano Gisella Cardia, la iena Gaston Zama torna sull'argomento con un nuovo servizio, accompagnato dalla presenza della discussa donna.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (5 dicembre 2023)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda oggi, martedì 5 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Lo show è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

