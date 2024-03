Dove è girata Lolita Lobosco 3? Le location

La terza stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco" va in onda su Rai 1 a partire da lunedì 4 marzo 2024. Quattro nuove puntate dirette da Renato De Maria e interpretate da un cast capeggiato da Luisa Ranieri e dalla new entry. Tra intricati casi da risolvere e parentesi sentimentali, emergono gli scenari della città di Bari (e dintorni). Andiamo alla scoperta dei i luoghi delle riprese della fiction di Rai 1.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: dove è stata girata

La terza stagione della celebre serie televisiva "Le indagini di Lolita Lobosco" conduce i telespettatori in un nuovo viaggio attraverso la bellezza della Puglia, con le sue città storiche, il mare incantevole e i borghi antichi. Ambientata principalmente a Bari, la fiction offre uno sguardo suggestivo sulle pittoresche strade di Bari Vecchia, il cuore pulsante della serie.

Lolita Lobosco, la vicequestore della questura della Polizia di Stato a Bari, interpretata da Luisa Ranieri ha una casa che si trova nel centro storico di Bari, in una piccola struttura che si affaccia su Piazza dell’Odegitria, che le fornisce uno sguardo privilegiato sul quartiere antico.

Tra le varie location utilizzate nella terza stagione, spicca la spiaggia conosciuta come Pane e Pomodoro di Bari, dove Lolita va a correre con l'amica Marietta. Altre scene importanti sono state girate nel quartiere Japigia, dove si trova il Policlinico, che nella realtà ospita gli uffici della Città Metropolitana di Bari. Il lungomare Nazario Sauro e Piazza dell’Odegitria sono anch'essi luoghi chiave della narrazione.

Monopoli, affascinante città sulla costa adriatica, ha rappresentato un'altra location importante per la serie. Qui si trova il Palazzo Palmieri, trasformato per l'occasione nell'esterno del commissariato di Polizia dove lavora la protagonista. La città è stata anche il set per scene girate nel centro storico, nel porto vecchio e nelle vicinanze del Castello di Carlo V.

Altre località della Puglia hanno contribuito alla bellezza della serie: Polignano a Mare, con le sue case a picco sul mare, ha offerto uno sfondo suggestivo per alcune scene ambientate sul lungomare, mentre Conversano è stata scelta come location per il Castello Marchione, un edificio del 17esimo secolo ricco di storia e fascino.

La masseria Trotta a Fasano è stata utilizzata come location per l'agriturismo gestito dalla madre e dalla sorella di Lolita, offrendo agli spettatori una visione delle campagne pugliesi vicine ad Alberobello.

Le riprese della terza stagione si sono tenute tra settembre e ottobre 2023. Grazie anche alla regia di Renato De Maria, la serie cattura l'essenza della Puglia, invitando gli spettatori a calarsi in alcune meraviglie di questa terra ricca di storia, cultura e tradizioni.

Dove vedere Le indagini di Lolita Lobosco 3 in tv e in streaming

La terza stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco" va in onda in prima tv a partire da lunedì 4 marzo 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1, e per quattro settimane. Gli episodi sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

