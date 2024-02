"Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia": trama, storia vera, cast, quante puntate sono

Trasmessa da Rai 1 in due prime serate - oggi, lunedì 12 e domani, martedì 13 febbraio 2024 - a partire dalle 21.30, la miniserie evento "Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia" offre uno sguardo appassionato e inedito sulla vita e sulle gesta di Goffredo Mameli, un giovane poeta il cui contributo alla storia d'Italia è stato fondamentale e duraturo. Scopriamo qualcosa in più su questo ambizioso progetto targato Rai.

Trama - La storia di Mameli

La miniserie evento "Mameli. Il ragazzo che sognò l'Italia" offre uno sguardo intimo e appassionato sulla vita di Goffredo Mameli, il giovane poeta e patriota noto per aver scritto il testo del celebre "Canto degli Italiani", divenuto inno nazionale della Repubblica Italiana. La serie esplora il periodo cruciale della vita di Mameli, concentrato tra il 1847 e il 1849, durante il quale si svolsero importanti eventi del Risorgimento italiano. Il racconto ci parla di una storia poco conosciuta ma straordinaria, che ci mostra Mameli non solo come un eroe nazionale, ma anche come un giovane romantico e idealista, proveniente da una famiglia altoborghese, che condivideva profondi valori di libertà, giustizia e impegno politico con i suoi genitori. Mameli è rappresentato come un individuo complesso, immerso in una rete di passioni, amori, lotte politiche e incontri significativi, che contribuirono a plasmare la sua identità e a guidarlo nel suo percorso di crescita personale. La serie racconta episodi cruciali della vita di Mameli, come la composizione del "Canto degli Italiani" e la sua diffusione durante la manifestazione dell'Oregina, l'amicizia con il compatriota Nino Bixio, la partecipazione alla prima Guerra d'Indipendenza e il suo coinvolgimento nella Repubblica Romana, accanto a figure di spicco come Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini. Goffredo Mameli morì in circostanze tragiche e accidentali: mentre si trovava con dei compagni, venne ferito accidentalmente alla gamba sinistra. Nonostante i tentativi di cura e l'amputazione della gamba, il giovane poeta non riuscì a sopravvivere e si spense il 6 luglio, all'età di soli 22 anni.

L'approccio adottato dalla produzione e dai registi nel raccontarere la storia di Mameli, cerca di rappresentare il giovane poeta e i suoi compagni come figure vivide e autentiche, piuttosto che come eroi mitici del passato. Attraverso una ricerca accurata dei vari aspetti produttivi - dalla scenografia ai costumi - i telespettatori vengono calati nel cuore del XIX secolo, immergendosi nella vita e nei dilemmi dei giovani patrioti del Risorgimento.

Cast e personaggi

"Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia" è una produzione Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Diretta da Luca Lucini e Ago Panini, la miniserie ha come interpreti (attori e rispettivi ruoli):

Riccardo De Rinaldis Santorelli (Goffredo Mameli)

Amedeo Gullà (Nino Bixio)

Neri Marcorè (Giorgio Mameli)

Isabella Briganti (Adelaide Zoagli Mameli)

Giovanni Crozza Signoris (Carlin Repetto)

Barbara Venturato (Geronima Ferretti)

Lucia Mascino (marchesa Luisa Ferretti)

Luca Ward (Padre Sinaldi)

Chiara Celotto (Adele Baroffio)

Maurizio Lastrico (Giuseppe Garibaldi)

Pierluigi Pasino (Giuseppe Mazzini)

Domenico Pinelli (Gerolamo Boccardo)

Marco Gualco (Giacomo Parodi)

Riccardo Maria Manera (Stefano Castagnola)

Ricky Memphis (Ciceruacchio)

Sebastiano Somma (Generale Modane)

Piera Russo (Armida)

Gianluca Zaccaria (Francesco Castiglione)

Susy Del Giudice (Bianca Rebizzo)

Paolo Bernardini (Raffaele Rubattino)

Dove vedere "Mameli" in tv e in streaming

La miniserie "Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia" va in onda lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della miniserie sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV