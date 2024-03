"Col ca**o che tutti hanno diritto a cantare": Maionchi replica a Nannini, poi le scuse social (video)

Mara Maionchi e Gianna Nannini hanno regalato al pubblico di Che Tempo Che Fa un racconto inedito della loro lunga amicizia. Aneddoti professionali e privati hanno scandito lo spazio di un'intervista che ha coinvolto anche la produttrice musicale, presenza fissa del programma condotto sul Nove da Fabio Fazio, dopo essere stata riservata esclusivamente alla cantante autrice di un album appena uscito.

A un certo punto Gianna Nannini si è esibita al pianoforte per accompagnare Simona Ventura nel brano Sei nell'anima. Il risultato è stato tutt'altro che impeccabile, con la conduttrice che ha decisamente stonato in più momenti e suscitato per questo la reazione divertita di Fazio e Maionchi, oltre che degli utenti che hanno commentato sui social. Nannini, tuttavia, ha comunque voluto ribadire che tutti hanno il diritto di cantare ed è statao allora che la produttrice è intervenuta manifestando il suo pensiero nel suo stile colorito: "No, scusa Nannini, col ca**o che tutti hanno diritto a cantare, qualcuno non ce l'ha!". La scena e quel commento pronunciato così apertamente è stato postato sui social dal programma, alimentando i commenti degli utenti, molti dei quali hanno apprezzato una schiettezza tanto verace. Mara Maionchi, tuttavia, ha voluto comunque scusarsi per il tono della sua esternazione: "Mi scuso per il linguaggio, mi è uscita dalla tasca a mia insaputa!" ha scritto a corredo del video in riferimento alla parolaccia pronunciata in modo tanto schietto.

Maionchi - Nannini: "Diedi un pugno al tavolo per non darlo a lei"

Tra i vari momenti della loro amicizia raccontati a Che Tempo Che Fa, Mara Maionchi e Gianna Nannini hanno ricordato un litigio in particolare, ovvero il momento in cui la produttrice discografica molto arrabbiata, per non far male alla sua amica, diede un pugno su una scrivania di vetro che si spaccò in mille pezzi: "Una volta ho dato un pugno alla scrivania per non darlo a lei, ho rotto il vetro. Va a far lavare i vestiti e mette a me la fattura, gliel'ho stracciata davanti. Ma non ti vergogni?" ha detto scherzosamente.