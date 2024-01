MasterChef Italia 13, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ci danno appuntamento questa sera con la sesta puntata stagionale con "MasterChef Italia 13" . In onda oggi, 18 gennaio 2024, a partire dalle 21.15 su Sky Uno , la gara culinaria ha tra i momenti clou la partecipazione di Davide Scabin (già visto in questa edizione in veste di giudice ombra) e una trasferta dove gli aspiranti chef respireranno l'aria della "padel-mania".

MasterChef Italia 13: anticipazioni sesta puntata

La scorsa settimana due concorrenti di "MasterChef Italia 13" hanno dovuto abbandonare la competizione. La prima è stata la giovane Beatrice, che nell'Invention Test di puntata ha avuto la peggio su Andrea e Settimino. Nel secondo episodio, dopo la prova in esterna (ambientata nelle Scuole Centrali Antincendi di Roma), il Pressure Test a base di funghinè costato il grembiule bianco ad Anna.



La nuova puntata di "MasterChef Italia", la sesta stagionale, si apre con un momento cruciale, caratterizzato dal colore rosso, che simboleggia, in un solo colpo, l'amore e il pericolo: la Red Mystery Box. Tinta di rosso fiammante, la l'eccezionale Red Mystery Box riserva diverse e temibili sorprese per i cuochi amatoriali, che vedono in questo episodio il ritorno del grande e visionario chef visionario Davide Scabin, già "Giudice Ombra." La sfida sarà cruciale, con il vincitore che otterrà la prestigiosa Golden Pin, mentre chi non supererà il "battesimo di fuoco" affronterà immediatamente un Pressure Test. L'insindacabile verdetto sarà ovviamente frutto dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Nel secondo episodio della serata, la passione (e la moda) del padel contamina anche il talent culinario, diventando protagonista della prova in esterna, che si tiene al Padel Club del Castello di Tolcinasco, alle porte di Milano. Durante questo evento, i concorrenti hanno l'opportunità di cimentarsi con la cucina salutista nell'ambito di un torneo di padel che vede la partecipazione di ex calciatori della Juventus e della Nazionale Italiana, giornalisti di Sky Sport e speaker radiofonici di RTL 102.5. La squadrea sconfitta dovrà tornare in cucina e, gli uni contro gli altri, i concorrenti si cimenteranno in una sfida all'ultimo piatto che decreterà, nel finale, il nome di colui o colei che dovrà togliere definitivamente il grembiule bianco.