MasterChef Italia 13, stasera in tv la penultima puntata: le anticipazioni

La cucina di "MasterChef Italia 13" vedrà oggi, 22 febbraio 2024, a partire dalle 21.15 su Sky Uno , il penultimo atto stagionale. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli propongono agli aspiranti chef le ultime temibili prove, prima della finale della prossima settimana. Grande attesa anche per l'ultima esterna stagionale, ambientata in un ristorante stellato.

MasterChef Italia 13: anticipazioni undicesima puntata

La scorsa settimana "Masterchef Italia" ha regalato un menù come al solito molto ricco: dopo una Mystery Box "internazionale", l'Invention Test, che ha visto la partecipazione dello chef israeliano Assaf Granit, non ha prodotto eliminazioni: i due concorrenti peggiori, Michela e Niccolò hanno prodotto una coppia per la successiva esterna, svolta nel suggestivo scenario del Museo del Cinema di Torino. A sorpresa i due hanno vinto la prova, ottenendo di conseguenza il pass per la successiva puntata. Il Pressure Test a base di Street Food, ha visto Kassandra soccombere, costretta così ad abbandonare la competizione.

In onda questa sera su Sky, l'undicesima puntata stagionaledel talent culinario rappresenta l'ultimo scoglio prima si approdare all'atto conclusivo del 29 febbraio. Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara: i cinque concorrenti ancora in corsa per il titolo si daranno battaglia per accaparrarsi i grembiuli della finalissima.

La serata prende il via con una Mystery Box "musicale" e prosegue con un 'Invention Test dedicato agli ingredienti multietnici, con la partecipazione speciale dello chef 31enne Mory Sacko, nome emergente del panorama culinario internazionale, 1 stella Michelin al ristorante parigino "MoSuke". La grande attesa è però per la più esaltante e ambita esterna di stagione: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accompagnano gli aspiranti chef nella prestigiosa cucina del ristorante tre stelle Michelin, Uliassi, guidato dal rinomato chef Mauro Uliassi a Senigallia (Ancona).

Se questa prova permetterà a uno dei partecipanti di ottenere l'accesso diretto alla serata finale, gli altri concorrenti dovranno affrontare un ultimo Pressure Test che si preannuncia imprevedibile: qualcuno dovrà abbandonare la gara proprio sul più bello.