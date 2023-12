La Messa di Natale in tv: orario, canale e diretta nel giorno della Vigilia

Per milioni e milioni di fedeli di tutto il mondo, la Messa di Natale è un momento alto e irrinunciabile da seguire indipendentemente dalla posizione geografica. I telespettatori italiani potranno vivere questo momento di raccoglimento dove Papa Francesco, nonostante i recenti problemi di salute che lo hanno colpito, celebra la fede, la pace e l'amore per il prossimo. Leggiamo come vedere, in tv e in streaming, la Messa di Natale 2023.

Come seguire La Messa di Natale in tv e in streaming

Nonostante i problemi di salute che più volte, nel corso degli ultimi tempi, lo hanno costretto a riposi forzati, Papa Francesco non intende rinunciare alle festività natalizie e guida, anche quest'anno, le tradizionali celebrazioni. La Santa Messa di Natale, in programma il 24 dicembre alle 19:30, sarà trasmessa in mondovisione dalla Basilica di San Pietro, curata dal TG1 e Rai Vaticano, in collegamento con Vatican Media. Una cerimonia di 24 minuti, ricca di simbolismo natalizio, con telecronaca di Ignazio Ingrao e regia di Brunella Olivari. La Santa Messa sarà disponibile anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Oltre che su Rai 1, i telespettatori possono seguire comodamente da casa le celebrazioni anche suTv2000; in streaming sul canale YouTube di Vatican News o sulla relativa pagina Facebook. La festività non si esaurisce il 24 dicembre: il 25 dicembre, alle 12:00, sarà la volta della Benedizione Urbi et Orbi, sempre dalla Basilica di San Pietro, trasmessa da Tv2000 e in streaming. Il 26 dicembre, a partire dalle 12.00 su Tv2000, Papa Francesco reciterà l'Angelus.

La tradizione di trasmettere la Messa di Natale in diretta non cambia, ma quest'anno con una particolare attenzione alle condizioni di salute del Papa. Il palinsesto natalizio di Tv2000 prevede un ricco programma di celebrazioni, con in chiusura dell'anno, il 31 dicembre alle 17:00, la celebrazione dei Primi Vespri e il Te Deum di ringraziamento con Papa Francesco.

Lo speciale A sua immagine

Successivamente alla Santa Messa, domenica 24 dicembre, dalle 21.15, Rai 1 trasmette una puntata speciale di "A Sua Immagine," il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti, che dialoga con il Presidente della Cei, offrendo agli italiani i consueti auguri natalizi. L'evento rappresenta un'occasione unica, non solo di festa ma anche di profonda riflessione sull'anno che volge al termine.

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, ospite della serata, da Bologna, affronterà una serie di temi cruciali che hanno caratterizzato il panorama dell'anno appena trascorso. Famiglia, lavoro, guerra, pace, Terra Santa, nuove sfide ecologiche e climatiche e il sinodo saranno solo alcuni degli argomenti dibattuti.

Un momento speciale arricchirà la serata quando il celebre cantante Gianni Morandi saluterà gli spettatori con un saluto e gli auguri natalizi.

