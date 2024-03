Michelle Impossibile, stasera in tv: ospiti e scaletta seconda puntata

Canale 5 si prepara ad accogliere il secondo appuntamento con il varietà di Michelle Hunziker: in onda oggi, 13 marzo 2024, a partire dalle 21.20, "Michelle Impossible & Friends" promette una seconda puntata ricca di brio, divertimento e ospiti d'eccezione. La scorsa settimana sono intervenuti Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin

Michelle Impossibile & Friends, anticipazioni e ospiti di stasera

Tutto è pronto per la seconda puntata del varietà di Canale 5 "Michelle Impossible & Friends", che vede anche questa sera una line-up di primo livello: tra i nomi attesi sul palco ci sono quelli di alcune icone della musica italiana, come Renato Zero, Al Bano, Raf e Umberto Tozzi, le cui esibizioni promettono di coinvolgere ed emozionare il pubblico. Annunciato, a tal proposito, un duetto tra Michelle Hunziker e Al Bano, un connubio tra la verve della conduttrice e la potenza interpretativa dell'artista di Cellino San Marco.Musica a parte, da evidenziare anche la presenza di Diletta Leotta, tra le giornaliste sportive più celebri del nostro panorama televisivo, pronta a mettersi in un gioco, in tutta la sua bellezza, con ironia e spirito allegro.

Tornano, inoltre, i comici fissi del cast, tra cui Valentina Barbieri, Alessandro Betti e Gianluca Scintilla Fubelli, che affiancano i volti "storici" della trasmissione, Andrea Pucci e Katia Follesa: tutti assicurano un'irresistibile dose di comicità e allegria, fornendo allo spettacolo performance all'insegna delle risate.

Menzione d'obbligo anche per la partecipazione del Maestro Valeriano Chiaravalle, alla guida dell’orchestra in studio, e per le coreografie proposte dal corpo di ballo a cura di Laccio.

Andata in onda la scorsa settimana, la prima puntata dello show ha visto la partecipazione di ospiti come Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin. Il pubblico di Canale 5 non ha pouto fare a meno di evidenziare, via social, la parodia della soap opera "Terra amara", fenomeno della rete e per l'occasione reinterpretata in chiave svizzera con il titolo "Lugano amara".

Michelle Impossible & Friends è un programma di: Michelle Hunziker e Lucio Wilson; scritto con: Andrea Boin, Adriano Roncari, Federico Giunta, Rocco Tanica, Anna Gori, Ennio Meloni, Ginevra Giorgerini e Manuela Mazzocchi. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Dove vedere Michelle Impossibile & Friends (13 marzo)

La seconda puntata di "Michelle Impossible & Friends" va in onda oggi, 13 marzo 2024, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Lo show è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

