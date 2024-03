Michelle Impossibile, stasera in tv: ospiti e scaletta ultima puntata

Oggi, 20 marzo 2024, Canale 5 trasmette, dalle 21.20, la terza e ultima puntata di "Michelle Impossible & Friends", lo show del mercoledì che ha visto Michelle Hunziker nel ruolo di mattatrice. Musica, danza e risate che, anche in questo ultimo appuntamento, presenta un ventaglio di ospiti di tutto rispetto.

Michelle Impossibile & Friends, anticipazioni e ospiti di stasera

Questa sera, mercoledì 6 marzo, i riflettori si accendono su Canale 5 per la terza e ultima puntata della nuova edizione di "Michelle Impossible & Friends", il one woman show con il quale Michelle Hunziker è ritornata in prima serata tv con la verve che da sempre la contraddistingue e con ospiti d'eccezione. Ad impreziosire lo show, uno studio rinnovato che brilla di luce propria, la musica dell'orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle e il corpo di ballo con le coreografie curate da Laccio.

Accanto a Michelle Hunziker, un cast fisso che contribuisce a donare divertimento e ritmo al pubblico: la Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, più le "novità" Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Gianluca Fubelli (meglio noto come Scintilla), ognuno con il proprio talento comico.

La lista degli ospiti dell'ultimo appuntamento con lo show include un nome di fama internazionale come Mika, che promette di regalere al pubblico un'interpretazione indimenticabile. E poi, ancora: Claudio Amendola, il celebre attore più volte protagonista di fiction di Canale 5 (lo scorso anno è stata la volta de "Il Patriarca", ma come dimenticare "I Cesaroni"?); Max Angioni, tra i comici più amati della nuova generazione, è attualmente anche co-conduttore, insieme a Veronica Gentili, de "Le iene", su Italia 1; e, per finire, una delle voci più celebri della musica italiana: parliamo di Biagio Antonacci, che con le sue canzoni n0n mancherà di emozionare il pubblico.

Ma le sorprese non sono finite: il gran finale sarà dedicato alla saga di "Lugano amara", la parodia della soap turca, fenomeno di Canale 5, "Terra amara", arricchita dalla presenza della Gialappa’s Band e di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle (e di Eros Ramazzotti).

"Michelle Impossible & Friends" è un programma di: Michelle Hunziker e Lucio Wilson; scritto con: Andrea Boin, Adriano Roncari, Federico Giunta, Rocco Tanica, Anna Gori, Ennio Meloni, Ginevra Giorgerini e Manuela Mazzocchi. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Dove vedere Michelle Impossibile & Friends (20 marzo)

La terza e ultima puntata di "Michelle Impossible & Friends" va in onda oggi, 20 marzo 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Lo show è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta streaming e on demand.

