Myrta Merlino via da Pomeriggio Cinque? Il manager rompe il silenzio

A un mese dall'esordio di Myrta Merlino su Canale 5, al timone di Pomeriggio Cinque - programma fino alla scorsa stagione in mano a Barbara d'Urso - il suo manager, Lucio Presta, rompe il silenzio dopo insistenti voci che la vorrebbero in procinto di lasciare per via di critiche e ascolti bassi.

Questa l'indiscrezione lanciata da Dagospia e che Presta smentisce con un tweet: "Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio 5 non cambierà conduzione, che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi". Una stillettata per mettere definitivamente le cose in chiaro sul futuro della conduttrice, a quanto pare ben solido in Mediaset.

A proposito di veleni sulla questione ascolti (Pomeriggio Cinque continua a stare un passo indietro, in quanto a numeri, al competitor La vita in diretta), oggi è intervenuto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, che si dice più che soddisfatto dei risultati finora ottenuti: "Ottimo bilancio per il primo mese del nuovo Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari. Ancora meglio tra i giovani 15-34enni, dove il programma cresce fino a oltre il 24% di share. Ringrazio Myrta Merlino che ha portato una forte impronta giornalistica nella conduzione del programma, unita alla capacità di partecipare con empatia alle storie affrontate in puntata"