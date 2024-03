Pechino Express 11, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Tutto pronto per l'undicesima edizione di "Pechino Express", al via oggi, giovedì 7 marzo 2024, a partire dalle 21.15 su Sky Uno. L'inedita coppia formata da Costantino della Gherardesca e Gianluca "Fru" Colucci ci conduce lungo la "Rotta del Dragone", in un suggestivo itinerario che comprende Vietnam, Laos, Sri Lanka. Otto coppie, zaino in spalla e budget limitatissimo, si contendono la vittoria, tra prove di resistenza, rischiose sfide e resistenza fisica.

Pechino Express 11: le anticipazioni della prima puntata

Nuova edizione per "Pechino Express", il reality show più avventuroso della tv, carico di emozionanti dinamiche e di sfide impegnative. In questa stagione, i concorrenti si imbarcano in un viaggio affascinante ma insidioso, lungo la "Rotta del Dragone", che attraversa regioni tutte da scoprire e culturalmente interessanti del Vietnam settentrionale, le città spirituali del Laos e i paesaggi mozzafiato dello Sri Lanka.

Ma "Pechino Express" non è solo una gara di resistenza fisica: è anche un'esperienza di scoperta e di incontro con popoli e tradizioni diverse. Le coppie devono interagire con le popolazioni locali lungo il percorso, imparando a comprendere e rispettare le loro usanze e tradizioni.

Uno degli elementi distintivi di "Pechino Express" è la limitazione delle risorse: ogni coppia deve affidarsi a uno zaino contenente solo il minimo necessario per sopravvivere e ad appena 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Questa sfida impone ai partecipanti una vera e propria prova di resistenza fisica e mentale, oltre a mettere alla prova le loro abilità di adattamento e di sopravvivenza. Ricordiamo che il premio finale sarà devoluto a sostegno di un'organizzazione non governativa (ONG) che opera nei paesi visitati durante il tragitto.

Giunto all'undicesima edizione, quest'anno, l'edizione di "Pechino Express" presenta una grande novità in conduzione: al confermato Costantino della Gherardesca, che con verve e carisma accompagna per mano il pubblico, viene affiancato come inviato speciale, Gianluca "Fru" Colucci dei The Jackal, già noto ai fan del programma per la sua partecipazione alla nona stagione del programma, dove insieme ad Aurora Leone formò la coppia degli "Sciacalli" (i due conducono attualmente "Italia's Got Talent).

Le coppie di Pechino Express 11

Le coppie in gara nella nuova edizione di "Pechino Express" sono:

Le Amiche: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

I Brillanti: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

I Caressa: Fabio ed Eleonora Caressa

I Fratm: Artem e Antonio Orefice

I Giganti: Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

ItaliaArgentina: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

I Pasticcieri: Damiano e Massimiliano Carrara

I Romagnoli: Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

Dove vedere Pechino Express 11 (7 marzo 2024)

La prima puntata di "Pechino Express 11" va in onda oggi, giovedì 7 marzo su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.

