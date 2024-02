PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Oggi, 26 febbraio 2024, Rai 3 trasmette, a partire dalle 21.20 una nuova puntata di “PresaDiretta”. Con il reportage "Terra occupata", Riccardo Iacona racconta la guerra: dall'Ucraina ad Israele alla Striscia di gaza, il programma si addentra in un complesso labirinto di dolore e speranza, offrendo voce a coloro che sono stati ridotti al silenzio.

Presadiretta: le anticipazioni del 26 febbraio 2024

"PresaDiretta", programma guidato da Riccardo Iacona, con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis e Raffaella Pusceddu, ci trasporta attraverso il tessuto fratturato di terre martoriate, testimoni del dramma umano che si consuma quotidianamente.

Dalla guerra tra Russia e Ucraina al conflitto israelo-palestinese, il reportage dal titolo "Terra occupata" è un viaggio tra le macerie di vite spezzate, tra il lamento delle madri che piangono i figli dispersi nei meandri dell'orrore, tra i sussurri di speranza smorzata dall'incertezza del futuro. Sono decine di migliaia le anime perdute, vittime di un gioco spietato di potere e ambizione, lasciate a testimonianza di una follia senza fine.

Sono passati due anni dall'intervento russo in Ucraina, quattro mesi dalla strage perpetrata da Hamas in Israele e dall'avvio dell'operazione militare israeliana a Gaza, ma il fuoco e le vite spezzate dei civili innocenti non cessano, imprigionando intere nazioni in un vortice di terrore e disperazione. La nuova puntata di "PresaDiretta" si fa interprete di questo dolore silente, scrutando oltre le facciate di pietra delle città devastate, nei cuori infranti di coloro che hanno perso tutto.

In Israele vediamo ii familiari degli ostaggi, che implorano clemenza; in Cisgiordania assistiamo all'avanzata inesorabile dei coloni ebrei, che minacciano di soffocare gli ultimi residui di speranza per una pace duratura. E mentre il Medio Oriente brucia nell'incendio delle sue ambizioni infrante, Beirut trema nel timore che il conflitto possa riversarsi sulle sue strade già dissestate dalla crisi economica. In Libano, un paese martoriato dalla storia, ogni ombra porta con sé il ricordo di tragedie passate.

E, ancora, in Ucraina assistiamo a testimonianze toccanti delle madri che aspettano il ritorno dei figli dispersi nelle battaglie e le lacrime dei familiari dei giovani soldati che combattono senza sosta. La terra è impregnata di sangue e di lacrime, eppure, sembrano suggerire ancora alcuni abitanti, si intravede ancora una flebile speranza di rinascita.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (26 febbraio)

La prima puntata del 2024 di “PresaDiretta” va in onda lunedì 19 febbraio, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

