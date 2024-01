"Quando Hitler rubò il coniglio rosa", il film stasera in tv: trama, cast e storia vera

A pochi giorni della Giornata della Memoria, Rai 1 presenta, per la prima volta in chiaro, il film "Quando Hitler rubò il coniglio rosa", diretto dalla regista tedesca Caroline Link, in programmazione oggi, mercoledì 24 gennaio, dalle 21.30. Trasposizione del romanzo da autobiografico di Judith Kerr, la pellicola narra le avventure di una famiglia costretta a abbandonare la Germania per sfuggire alle persecuzioni razziali.

"Quando Hitler rubò il coniglio rosa": trama e cast del film

Nel febbraio del 1933, a Berlino, il giornalista Arthur Kemper, avvertito della sua inclusione nella lista di morte dei nazisti a causa dei suoi pungenti commenti, decide di fuggire. Diretto a Praga e successivamente in Svizzera, lascia temporaneamente la sua famiglia a Berlino-Grunewald, dove risiedono in una confortevole casa. Inizialmente, i suoi cari decidono di attendere l'esito delle elezioni del 5 marzo 1933, ma un avvertimento li raggiunge: a causa della scomparsa dell'uomo, potrebbero perdere i passaporti. Quindi, ancor prima della vittoria nazista, la famiglia segue Arthur in Svizzera attraverso un viaggio in treno: ritroviamo, Anna (9 anni), il dodicenne Max e la madre Dorothea. Questa fuga implica lasciare dietro quasi ogni cosa, tra cui il coniglio di stoffa rosa amato da Anna. Da Zurigo, si dirigono verso le montagne svizzere, dove Anna si sente estranea e fatica a integrarsi. I fondi scarseggiano, il padre non trova impiego, e Hitler ha posto una taglia sulla sua testa. Per cercare nuove opportunità economiche, la famiglia si trasferisce poi a Parigi e trova rifugio in un modesto appartamento. Dopo una complicata integrazione, nell'autunno del 1935 la famiglia si trasferisce a Londra, affrontando nuove sfide e incertezze legate alla minaccia nazista.

Il lungometraggio del 2019, diretto da Caroline Link, narra il declino di una famiglia, inizialmente benestante e colta, che si ritroverà in condizioni di bisogno, carica di solitudine e incertezza. La vita della famiglia è costellata di sfide e privazioni. Il film si basa sul romanzo "Quando Hitler rubò il coniglio rosa" di Judith Kerr, pubblicato nel 1971 (in italia arrivò nel 1976). Un libro autobiografico per una storia vera, con molti innesti di finzione, però. Nel tempo il libro è diventato un classico della letteratura tedesca moderna, spesso parte integrante di molti programmi scolastici nazionali. "Quando Hitler rubò il coniglio rosa" è il primo capitolo di una trilogia, in cui Anna, la narratrice, cresce fino a diventare una donna. La trilogia inizia nel 1933 e termina negli anni '50. I titoli dei seguiti sono: "Warten bis der Frieden kommt" (Aspettando che arrivi la pace) e "Eine Art Familientreffen" (Una sorta di riunione di famiglia).

Il cast di interpreti è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Riva Krymalowski (Anna Kemper)

Marinus Hohmann (Max Kemper)

Carla Juri (Dorothea Kemper)

Oliver Masucci (Arthur Kemper)

Ursula Werner (Heimpi)

Luisa-Céline Gaffron (Grete Hader)

Anne Schäfer (Rebecca Stein)

Benjamin Sadler (Heinz Rosenfeld)

Martin Hug (Lehrer Graupe)

Andreas Matti (Schreibwarenverkäufer)



Dove vedere "Quando Hitler rubò il coniglio rosa" in tv e in streaming (24 gennaio 2024)

Il film "Quando Hitler rubò il coniglio rosa" va in onda su Rai 1 oggi, 24 gennaio 2024, a partire dalle 21.30. Il film è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, che offre l'opportunità di guardarlo sia in live streaming che on demand.

