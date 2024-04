Toffanin rivela le abitudini del compagno, Pier Silvio Berlusconi: "Va a letto tardi"

Ornella Vanoni, ospite di Verissimo, ha parlato di quanto sia importante per lei tenersi impegnata. Non sa giocare a carte, non sa fare la maglia e di cucinare, quando è da sola, proprio non se ne parla e per questi motivi quando può prende impegni lavorativi. Parlando dell'emozione di salire sul palcoscenico, che neanche oggi dopo decenni di carriera l'ha abbandonata, ha rivelato che una volta si era fatta molto male ad una spalla, ma che se ne accorse solo molte ore dopo. "L'adrenalina dello spettacolo è come una droga, io non sentivo niente, però mi ero fatta molto male. E dopo lo show ti rimane addosso per almeno altre due ore", ha spiegato Vanoni.

"Ma allora la prossima volta chiamami!", le dice Toffanin. "Ma no, che faccio ti chiamo nel cuore della notte. Non credo che mi risponderai", le ha risposto Ornella, "No guarda chiamo Pier Silvio e dico: 'Passami Silvia'". "Eh guarda sì, chiama Pier Silvio lui va a letto tardi". Dopo aver parlato per la prima volta della figlia, durante l'intervista di Enrico Papi, ecco che Silvia ha rivelato qualcosa anche del compagno. La coppia è riservatissima e si sa pochissimo sui due e tutto quello che sappiamo lo hanno rivelato i magazine di gossip tramite le paparazzate. Per questo scoprire che Berlusconi va a letto tardi è comunque un piccolo indizio che ci svela la quotidianità dei due.

Silvia e Pier Silvio sono insieme dal 2002 e hanno avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. In queste settimane si apprestano a iniziare un nuovo capitolo della loro vita: nel 2022 l’ad di Mediaset aveva acquistato Villa San Sebastiano a Portofino per 22 milioni di euro e ora dopo due anni di lavori di ristrutturazioni sono pronti a trasferirsi nella nuova casa immersa nel verde.