Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 28 dicembre 2023

Cosa guardare oggi, giovedì 28 dicembre 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Il ritorno di Mary Poppins (21.30, Rai 1)

Sequel del classico datato 1964, "Il ritorno di Mary Poppins" è diretto da Rob Marshall e sceneggiato da David Magee. La storia ha inizio negli anni Trenta a Londra, durante la crisi economica. Michael Banks, ormai adulto e impiegato nella stessa banca in cui lavorava suo padre, vive al numero 17 di Cherry Tree Lane con i suoi tre figli, mentre sua sorella Jane segue le orme della madre, difendendo i diritti dei lavoratori. Dopo una grande perdita nella famiglia Banks, Mary Poppins ritorna per portare gioia e meraviglia. Emily Blunt interpreta Mary Poppins cercando di portare un tocco personale al personaggio reso celebre da Julie Andrews. Il contesto natalizio, la suspense e i tocchi di umorismo rendono la pellicola godibile, pur senza la magia dell'originale.

Delitti in Paradiso (21.20, Rai 2)

Speciale natalizio della serie "Delitti in Paradiso". Il contesto festivo mette in scena i personaggi principali della serie e alcune guest star, come Patsy Kensit. La trama vede l'arrivo a Saint Marie di Melaie, madre del protagonista, Neville, distrutto dopo la fine della relazione con Sophie. L'atmosfera si complica quando Neville inizia a indagare su un omicidio, quello dell'imprenditore Gerry Stableforth, trovato morto in circostanze misteriose. Contemporaneamente Debbie Clumson, guru del marketing digitale, fa perdere le sue tracce. Neville e il suo team devono collegare i punti tra questi eventi apparentemente separati. La trama, ricca di mistero e colpi di scena, contribuisce a rendere lo speciale natalizio di "Delitti in Paradiso" un appuntamento da non perdere per i fan della serie, ma fruibile anche per tutti gli altri.

Respect (21.20, Canale 5)

ll film "Respect" è un'autobiografia di Aretha Franklin, considerata da molti la più grande voce del pop e del soul di tutti i tempi. Diretto da Liesl Tommy e uscito nel 2021, copre il periodo dalla nascita della cantante nel 1942 fino al 1972, concentrandosi sulla sua rinascita sia a livello privato che professionale. Il cast del film include Jennifer Hudson, Forest Whitaker e Audra McDonald. La vicenda ha inizio a Memphis, Tennessee, con la nascita di Aretha, quarta di cinque figli di Clarence La Vaughan "C. L." Franklin, predicatore battista, e Barbara Siggers Franklin, cantante gospel. Il racconto segue la separazione dei genitori quando Aretha aveva sei anni e la morte della madre quattro anni dopo per un attacco di cuore. La famiglia Franklin si trasferisce a Detroit, Michigan, guidata dal padre, che diventa famoso come predicatore. Il grande talento di Aretha Franklin, al canto ma anche al pianoforte, si manifesta fin dalla tenerà età.

Zona bianca (21.20, Rete 4)

Mentre molti programmi d'approfondimento e talk politici sono in vacanza, Giuseppe Brindisi risponde "presente" e, in attesa della nuova edizione di "Diritto e rovescio" con Paolo Del Debbio, conduce una nuova puntata di "Zona bianca". Tempo di bilanci dell'anno che si avvia alla conclusione,ma anche di prospettive future. La politica, certamente, ma si parla anche di economia e di cronaca. I dibattiti prendono forma grazie a ospiti in studio e gli argomenti vengono sviluppati anche grazie a servizi d'approfondimento.

Il cavaliere oscuro (21.20, Italia 1)

Grande successo di pubblico e accolto molto favorevolmente anche dalla critica, "Il cavaliere oscuro", del 2008, rappresenta un ragguardevole esempio di cinecomic. Diretto da Christopher Nolan, il film è il seguito di "Batman Begins" del 2005 e precede "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" del 2012. La trama segue Bruce Wayne/Batman, che collabora con il procuratore distrettuale Harvey Dent e il commissario James Gordon per affrontare il folle criminale noto come Joker. Nel cast troviamo Christian Bale come Bruce Wayne /Batman, Michael Caine nei panni di Alfred Pennyworth, Heath Ledger come Joker, Gary Oldman (James Gordon), Aaron Eckhart (Harvey Dent/Due Facce), Maggie Gyllenhaal (Rachel Dawes) e Morgan Freeman (Lucius Fox). Ledger morì poco dopo le riprese e grazie alla sua iconica interpretazione di Joker vinse un Oscar postumo per il miglior attore non protagonista.

