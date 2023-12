Stasera in tv, 5 film e programmi di martedì 26 dicembre 2023

Cosa guardare oggi, martedì 26 dicembre 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

La sirenetta (21.30, Rai 1)

Preceduto da un gran battage pubblicitario e alcune polemiche (incentrate in particolar modo sulla scelta di rendere di colore il personaggio protagonista), il 2023 ha visto approdare sul grande schermo la versione in live action de "La sirenetta", classico Disney datato 1989. Indipendentemente da qualsiasi chiacchiericcio, l'esito artistico ha deluso quasi tutti. Quale migliore occasione, allora, per rituffarsi "in fondo al mar" dell'originale Disney? Ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, il film vede la sirenetta Ariel insoddisfatta della sua vita marina. Con l'aiuto del suo amico, il pesciolino Flounder, e del gabbiano Scuttle, raccoglie oggetti umani, ignorando il divieto di suo padre, il Re Tritone, riguardo al contatto tra il mondo marino e quello umano. Nel frattempo, la perfida Ursula complotta per prendere il controllo di Atlantica. Durante una tempesta, Ariel salva il principe Eric dall'annegamento, innamorandosene immediatamente. Desiderosa di vivere nel mondo umano, Ariel fa un patto con Ursula per diventare umana per tre giorni in cambio della sua voce...

Da Natale a Santo Stefano (21.20, Rai 2)

Avvolto nell'atmosfera natalizia, Stefano De Martino si appresta a regalare una serata straordinaria con il suo show "Da Natale a Santo Stefano". Lo spettacolo promette di catturare il pubblico con musica, ballo e risate. In un clima giocoso di allegria e familiarità, il conduttore si esibisce e ospita amici nuovi e di lunga data. Tra gli ospiti dello show troviamo Carlo Conti, il maestro pasticcere Iginio Massari, Biagio Izzo, Francesco Paoloantoni, Herbert Ballerina, Giulia Vecchio e Giovanni Esposito, Nina Zilli e Fabrizio Bosso.

Notting Hill (21.25, Rete 4)

Diretto da Roger Michell e scritto da Richard Curtis (già autore di "Quattro matrimoni e un funerale"), è il film che chiude il decennio d'oro - gli anni '90 - di Julia Roberts, regina delle commedie romantiche, qui impegnata in una godibile miscela britannica e statunitense. La trama segue il divorziato William (Hugh Grant), gestore di un negozio di libri nel quartiere londinese multietinico di Notting Hill. Un giorno in libreria entra la celebre attrice Anna, che a causa (o grazie) di un incidente incontra nuovamente poco dopo. Tra i due inizia una speciale storia d'amore.

Al Bano 4 volte 20 (21.20, Canale 5)

Canale 5 ripropone la serata evento che festeggia gli 80 anni del celebre cantante Al Bano. Dall'Arena di Verona, lo show, oltre a essere dedicato alla musica e alle esibizioni dell'artista, rappresenta anche un viaggio nella sua vita,ricca di amori, figli e di un pubblico affezionato che lo segue da decenni. Tra gli ospiti che saliranno sul palco per duettare con l'artista ci saranno Arisa, Gianni Morandi, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Renato Zero e Romina Power, illustre ex del cantante.

La pantera rosa (21.25, La 7)

Il primo capitolo della celeberrima saga de "La pantera rosa" ha compiuto, proprio nell'anno che volge al termine, 60 anni. Una commedia tinta di giallo e di rosa che gira intorno a "La Pantera Rosa", una preziosa gemma di proprietà della principessa Dala, diventa l'oggetto del desiderio del ladro-gentiluomo sir Lytton. Il suo percorso a Cortina D'Ampezzo attira l'attenzione dell'ispettore Clouseau, il quale, ignaro della relazione tra sua moglie e Lytton, lo pedina. In una serie di avventure tragicomiche, l'ispettore si troverà coinvolto fino a essere accusato del furto della preziosa gemma. Ma gli equivoci non finiscono qui. In un cast che comprende anche David Niven e Claudia Cardinale, a spiccare è Peters Sellers, memorabile ispettore Clouseau. Il connubio tra il grande regista Blake Edwards e Sellers frutterà altri episodi della serie, nonché il capolavoro "Hollywood Party".

Stasera e domani in TV