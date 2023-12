Stasera in tv, 5 film e programmi di sabato 30 dicembre 2023

Cosa guardare oggi, sabato 30 dicembre 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Stasera parlo io: Speciale Fiorello (20.35, Rai 1)

Dopo il Tg1 delle 20, la rete trasmette uno speciale dal titolo "Stasera parlo io". Si tratta di una intervista a Rosario Fiorello, il grande showman italiano che apre le porte di casa sua al direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci. Nel corso dell'incontro, Fiorello si apre in modo sincero e senza riserve, parlando del suo futuro, rivelando dettagli sul prossimo Festival di Sanremo, parla di Amadeus e condivide aspetti della sua vita, compresi amici, nemici, politica e aneddoti sulla Meloni. Lo speciale offre un ritratto inedito e intimo dell'amatissimo showman di casa nostra.

Sapiens - Un solo pianeta (21.20, Rai 3)

La sesta puntata stagionale di "Sapiens - Un solo pianeta" con Mario Tozzi chiude il 2023 del programma e affronta un dilemma di antica data: perché Copernico ha effettuato una rivoluzione? L'interrogativo si estende alla considerazione se Copernico debba essere considerato "maledetto" per aver spostato l'umanità dal centro dell'universo. La puntata esplora anche la possibilità di altre forme di vita intelligente e riflette sulla centralità dell'uomo nell'universo dopo la cosiddetta "rivoluzione copernicana". Tozzi visita Padova, dove Copernico ha studiato, esplorando la Cappella degli Scrovegni e l'Osservatorio Astronomico di Asiago. Durante i "Dialoghi di Sapiens", Mario Tozzi discute con l'umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata.

Il ragazzo di campagna (21.25, Italia 1)

Il film presenta la storia di Artemio, un contadino scapolo, stanco della monotonia della sua vita in campagna. Dopo un infruttuoso tentativo di trovare lavoro in città e un'infatuazione con Angela, decide alla fine di sposare Maria Rosa, una compaesana. La trama esplora il confronto tra la vita in città e in campagna e vede in scena un convincente Renato Pozzetto che, in scena anche con Massimo Boldi, offre una serie di gag ben ritmate, costruendo un film leggero ma comunque divertente. Nulla di trascendentale, ma a suo modo è diventato un piccolo culto della commedia italiana degli anni '80.

Room (21.00, Iris)

Diretto da Lenny Abrahamson, "Room" è tratto dal romanzo di Emma Donoghue. La storia segue Jack, un bambino di cinque anni, e sua madre Joy, imprigionati in una stanza senza finestre da un rapitore. La madre, dedicata e amorevole, cerca di creare una vita normale per Jack, nonostante la loro situazione straziante. Con la crescente curiosità del bambino la situazione raggiunge un punto critico, e la madre elabora un piano per la fuga, portando entrambi a confrontarsi con il mondo esterno.Il film esplora la forza dell'amore materno in circostanze estreme, concentrandosi su temi di isolamento, connessione con il mondo e la percezione della realtà. Il film avanza tra la fiaba e il thriller, esaminando come la nostra mente crei e percepisca il mondo. Jack è interpretato dal piccolo Jacob Tremblay. La madre, Joy, da Brie Larson, vincitrice per la sua prova del premio Oscar per la migliore attrice protagonista.

Pinocchio (21.10, Rai Movie)

Nel 2019 Matteo Garrone ha dato vita a questa nuova interpretazione in live action del celebre romanzo di Carlo Collodi. La scenografia si sviluppa tra le pittoresche terre toscane, dando vita alla celeberrima trama del falegname Geppetto che crea un burattino ribelleribattezzato Pinocchio. Il regista romano si propone di mantenere la fedeltà al racconto originale, differenziandosi dalla narrativa più fiabesca delle versioni Disney. Il ruolo di Pinocchio è interpretato dal giovane Federico Ielapi, mentre il personaggio di Geppetto è affidato a Roberto Benigni, che conferisce una sua personale e apprezzabile interpretazione al ruolo.

