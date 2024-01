Stasera in tv, 5 film e programmi di sabato 6 gennaio 2024

Cosa guardare oggi, sabato 6 gennaio 2024, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Puntata straordinaria di "Affari Tuoi" che, trasmessa in diretta nella serata dell'epifania, è associata alla Lotteria Italia 2024. Lo speciale è diviso in due parti: una classica partita del game show con un concorrente rappresentante una regione, e una seconda metà dedicata al gioco legato alla Lotteria. I VIP presenti in studio rispondono a domande sulle regioni italiane, determinando i fortunati vincitori dei premi. La classifica finale stabilisce l'ordine di assegnazione dei premi di prima categoria, tra cui il primo premio da 5 milioni di euro. Gli ospiti della serata sono: Maria Chiara Giannetta, Francesco Paolantoni, Lillo, Stefano Accorsi, Sergio Friscia, Benedetta Porcaroli, Iva Zanicchi, Pietro Castellitto e Paolo Fox.

Licorice Pizza (21.30, Rai 3)

La trama segue Alana Kane e Gary Valentine, cresciuti nella San Fernando Valley, che si incontrano per la prima volta durante una sessione fotografica al liceo di Gary. Nonostante Alana non sia più una studentessa (lui ha qualche anno in meno), i due sviluppano una connessione sincera. Mentre Gary cerca di consolidare il loro rapporto, offrendole un'opportunità di accompagnarlo a un'apparizione televisiva a New York, i due affrontano sfide e scelte cruciali per il loro futuro. Il loro amore può avere un futuro? "Licorice Pizza" non è una canonica commedia romantica: dietro la macchina da presa c'è infatti Paul Thomas Anderson, tra i maggiori registi della sua generazione (tra le sue opere "Il petroliere" e "Il filo nascosto"), che qui dirige i giovani, sconosciuti e bravissimi Alana Haim e Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman), affiancati da grandi guest star (Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits). Un affresco inconsueto e bellissimo.

Il marchese del Grillo (21.20, Rete 4)

Il film narra le vicende del marchese Onofrio del Grillo, duca di Bracciano, rappresentante tipico della nobiltà papalina romana nell'Ottocento. Caratterizzato da un atteggiamento gaudente e amante degli scherzi, Onofrio, devoto ma sarcastico persino nei confronti del Papa, si trova coinvolto in una serie di situazioni comiche quando scopre un sosia in una bettola. Diretto dal grande Mario Monicelli, pur non essendo uno dei suoi capolavori (da "I soliti ignoti" a "La grande guerra"), "Il marchese del Grillo" merita di diritto di figurare nelle commedie di culto degli anni '80: la trama si sviluppa con toni leggeri e umoristici, presentando un contesto e una storia orientati verso gli aspetti comici e goderecci. Alberto Sordi è scatenato nel ruolo del Marchese, ma non va sottovalutato nemmeno Paolo Stoppa come Papa.

L'attimo fuggente (21.20, Italia 1)

Un piccolo grande cult del cinema, impreziosito da una delle interpretazioni più applaudite di Robin Williams, che veste i panni del Professor John Keating, insegnante di letteratura inglese. La trama si svolge nel 1959, quando Keating approda alla rinomata Welton Academy. In un contesto in cui regnano ferrea tradizione e disciplina, il professore introduce metodologie all'avanguardia e un approccio liberale all'insegnamento. Il film, diretto da Peter Weir, noto regista di opere come "Picnic ad Hanging Rock" e "The Truman Show", si configura come un inno appassionato alla libertà di pensiero e all'anticonformismo, lasciando un'impronta indelebile nell'animo di molti spettatori.

Heat - La sfida (21.17, La7)

Il brano narra la storia di Neil McCauley, un abile criminale interpretato da Robert De Niro, noto per sfuggire ad ogni situazione in meno di trenta secondi. La sua banda, composta da tre rapinatori brutali, compie un colpo mortale su un furgone blindato, uccidendo tre agenti. A contrastare questa ondata criminale c'è il detective Vincent Hanna, interpretato da Al Pacino, un investigatore emotivamente fallito ma implacabile nella sua professione. Dopo l'assalto, Hanna si mette sulle tracce di McCauley e della sua banda, determinato a identificarli e metterli sotto processo. In un gioco intricato di gatto e topo., il regista Michael Mann scolpisce psicologie e imbastisce un poliziesco che va ben oltre il genere di riferimento: struggente, malinconico e dal memorabile finale, la pellicola mette in scena due giganti come Robert De Niro e Al Pacino.

