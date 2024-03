Studio Battaglia 2, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

A due anni dalla prima stagione, "Studio Battaglia" torna a partire da oggi, martedì 19 marzo 2024, con tre puntate inedite, trasmesse nel corso di altrettante prime serate da Rai 1. Marina e le sue figlie Anna e Nina tornano protagoniste su Rai 1 in un legal drama - ma con un pizzico di commedia - prevalentemente "al femminile", che riprende le linee narrative rimaste in sospeso alla fine della prima annata.

Studio Battaglia 2, anticipazioni prima puntata

Con l'acquisizione dello Studio Battaglia da parte di Zander, le tre avvocate Battaglia si trovano ora a lavorare nuovamente insieme, riunite in uno studio completamente rinnovato che porta il nome di Studio Zander Battaglia. Secondo gli accordi, una volta concluse le attuali cause, Marina dovrebbe concedersi il tanto desiderato viaggio in Giappone e godersi un po' di tempo libero, ma sembra che abbia altri progetti in mente, mettendo così in tensione il rapporto con Zander.

Mentre Marina e Nina si dedicano al caso del Professor Loi, un ex docente di religione che aspira a una nuova vita, Anna è alle prese con una situazione più personale: la sua passione crescente per Massimo si scontra con i tentativi di mantenere saldo il matrimonio con Alberto, soprattutto per il bene dei figli. Durante l'uscita da scuola, un incontro casuale con Michela Fini, nota chef-influencer conosciuta ai più come "Michela in famiglia", aggiunge ulteriori complicazioni alla vita di Anna.

Carla Parmegiani, fresca proprietaria di un ristorante di lusso finanziato con i proventi del divorzio, si trova a dover affrontare una crisi di immagine a causa degli attacchi di alcuni detrattori. Mentre il podcast "Rinascite" continua a promuovere un messaggio di rinascita e rinnovamento, le avvocate si trovano a dover affrontare sfide professionali e personali che mettono alla prova la loro determinazione e capacità di superare le difficoltà.

Tratta da una serie britannica dal titolo "The Split", la terza stagione di "Studio Battaglia" èsceneggiata da Lisa Nur Sultan e Federico Baccom. Il regista Simone Spada dirige un cast che comprende: Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero, Giorgio Marchesi, Thomas Trabacchi, Massimo Ghini, Giovanni Toscano, Sara Putignano, Raffaele Esposito, Carla Signoris e David Sebasti.

Dove vederlo in tv e in streaming (19 marzo 2024)

La prima puntata di "Studio Battaglia 2" va in onda martedì 19 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

