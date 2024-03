Dove è stata girata "Studio Battaglia"? Le location

Martedì 19 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1, fa il suo ritorno sul piccolo shcermo "Studio Battaglia", con tre nuovi appuntamenti che compongono la seconda stagione della serie. La trama riporta in scena Marina e le sue figlie Anna e Nina, protagoniste indiscusse di questo legal drama (con parentesi leggere),con una forte impronta femminile. La storia è ambientata nella città di Milano: scopriamo, a tal proposito, dove si sono svolte le riprese.

Studio Battaglia: le location

La città di Milano, affascinante crocevia tra tradizione e modernità, si erge come sfondo per le vicende di "Studio Battaglia", la fiction di successo di Rai 1 che, a partire dal 19 marzo, va in onda con la sua seconda stagione. Girata interamente tra le sue strade e i suoi scenari più iconici, la serie porta gli spettatori tra gli eleganti palazzi e le suggestive piazze della città lombarda.

Al centro delle riprese troviamo il prestigioso Studio Zander Battaglia, cuore pulsante delle vicende legali e personali delle protagoniste. Situato nella zona di CityLife e Porta Nuova, questo luogo simbolo di potere e professionalità è il fulcro delle trame intricate - dei drammi familiari - che caratterizzano la serie.

Ma Milano non è solo un palcoscenico per gli avvenimenti della fiction; può essere considerato quasi come un personaggio a sé stante. Le sue strade e i suoi monumenti storici fanno da sfondo perfetto alle vicende di Marina e delle sue figlie Anna, Nina e Viola, avvocatesse di talento alle prese con le sfide del diritto di famiglia.

Tra gli edifici più emblematici che si ergono nel panorama milanese, spiccano il maestoso Duomo, simbolo della città, il suggestivo Castello Sforzesco e l'imponente Arco della Pace. Questi luoghi diventano teatro di momenti cruciali nella narrazione della serie, incastonati nel tessuto urbano della metropoli.

Le scene interne, ambientate negli eleganti studi legali di Studio Battaglia e Zander e Associati, offrono uno sguardo privilegiato all'interno del mondo dell'avvocatura, e sono state girate prevalentemente in studi appositamente ricostruiti per la serie; mentre le riprese esterne catturano l'essenza vibrante e cosmopolita di Milano, tra modernità e tradizione. Citiamo, tra i luoghi che si vedono nel corso delle puntate, il Palazzo della Regione Lombardia e il Bosco Verticale (complesso di due palazzi residenziali a torre, situato nel Centro direzionale di Milano).

Dalle zone più rinomate della città - c'è anche il Parco Sempione - ai suggestivi quartieri periferici, "Studio Battaglia" esplora ogni angolo di Milano, offrendo agli spettatori una panoramica completa della sua bellezza e della sua vivacità. Le riprese nei tribunali e negli studi legali, ambientati in location prestigiose e realistiche, conferiscono autenticità e credibilità alla serie.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 19 marzo 2024)

La prima puntata di "Studio Battaglia 2" va in onda martedì 19 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

