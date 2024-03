Terra amara, stasera in tv: le anticipazioni del 22 marzo

Va in onda oggi, venerdì 22 marzo 2024, dalle 21.20 su Canale 5, una nuova puntata della soap opera turca “Terra amara”. Cosa ne sarà di villa Yaman? A complicare le cose ci sono dei gioielli misteriosamente rubati. Cessata la messa in onda quotidiana, per volontà della rete di centellinare gli episodi restanti, ricordiamo che "Terra amara" va attualmente in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, a partire dalle 14.35.

Terra amara: le anticipazioni del 22 marzo 2024

Nel corso della puntata trasmessa nel pomeriggio del 17 marzo, abbiamo visto Mujdat minacciare di portare via Kerem Ali se Fikret non avesse consegnato una somma considerevole di denaro. Zuleyha, invece, si trova ad affrontare una corsa contro il tempo per estinguere un debito con il fisco.

Nel nuovo e attesissimo appuntamento di oggi, venerdì 22 marzo in prima serata, su Canale 5, Villa Yaman viene pignorata, generando una serie di eventi contenenti segreti e intrighi familiari. Un giornalista, richiamato da Sermin e Betul, si getta a capofitto alla ricerca dello scoop, mettendo a rischio la reputazione della famiglia e mettendo in moto una serie di conseguenze imprevedibili.

Zuleyha lotta come può ed è determinata a ripagare il debito accumulato, ma il destino sembra giocare contro di lei quando i gioielli affidati a Gaffur e Selamet vengono misteriosamente rubati. Come non bastasse, i due uomini vengono rinvenuti chiusi nel bagagliaio di un'auto, privati dei preziosi oggetti. La protagonista si avvale dell'aiuto di Ibo e Rasit, gettandosi in una ricerca per ritrovare i gioielli e salvare l'onore della famiglia. Ma le avversità non finiscono qui: una compromettente foto di Zuleyha in hotel, accompagnata da dettagli imbarazzanti sulla sua situazione finanziaria, finisce sulle pagine dei giornali, alimentando il pettegolezzo. Per fortuna la villa viene dissequestrata e Zuleyha, rientrata nella dimora con la famiglia e il personale, tenta di riappacificarsi con Betul, che però continua ad avere atteggiamenti provocatori.

Hakan orchestra l'arresto dell'individuo che si fingeva Mujdat, lo zio di Kerem Ali, coinvolto nel rapimento del bambino. Fikret sospetta che dietro questo piano possa esserci proprio Hakan, mentre quest'ultimo e Colak si confrontano in un acceso scontro verbale. Mentre Abdulkadir e Betul affrontano discussioni sul loro futuro, l'arrivo inatteso di Colak provoca la gelosia di Abdulkadir.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (22 marzo)

La nuova puntata di “Terra amara” va in onda su Canale 5 venerdì 22 marzo 2024, a partire dalle 21.20. Gli episodi della soap opera turca sono inoltre disponibili per la visione sulla piattaforma Mediaset Infinity, che permette di guardarli sia in live streaming che on demand.

