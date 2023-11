Leggiamo le trame della nuova settimana di “Terra amara”, in onda da lunedì 20 a sabato 25 novembre 2023 su Canale 5. Mentre Umit e Fikret continuano a confabulare per minare la felicità ritrovata di Demir e Zuleyha, quest'ultima è vittima di un brutto incidente, che le costa la vita del figlio che porta in grembo.

Terra amara, le anticipazioni dal 20 al 25 novembre 2023

Fikret e Umit complottano per rovinare la felicità di Demir e Zuleyha. Durante la festa di compleanno di Adnan, Gaffur vaga per la città cercando cibo e riparo. Alla villa, Umit si presenta alla festa, causando tensioni con Demir. Quest'ultimo annuncia che il regalo di compleanno per Adnan sarà il dare al piccolo il nome del vero padre. Nel frattempo, Fikret, nell'oscurità, appicca il fuoco alla stalla dove Gaffur dorme: l'uomo si sveglia appena in tempo per evitare il disastro. Il giorno successivo, Fekeli e Demir litigano.

Fekeli giace ferito, sconvolgendo tutti. Demir e Fekeli però hanno architettato un piano e fanno credere di aver litigato con successo, ingannando Fikret. Quest'ultimo si confronta con Demir, chiedendo pubblica umiliazione per il padre. Umit svela a Demir le foto compromettenti. Fikret attacca Umit, promettendo vendetta. Nel frattempo, Gaffur sfrutta il caos per cercare cibo. La storia di Fikret provoca dolore a Sevda.

Mujgan e Fikret si avvicinano. Mentre Zuleyha scopre la verità sulla sua madre Sevda, Demir decide di confessare i suoi tradimenti alla moglie, ma Sevda lo convince a desistere. Gaffur torna alla villa, ma Gulten vuole l'approvazione di Saniye. Fekeli e Demir portano avanti, in città, la loro alleanza Lutfiye cerca di dissuadere Fikret dalla vendetta contro Demir.

Rasit e Fadik si sposano, ma emergono complicazioni. Zuleyha rivela a Sermin di essere incinta. Umit, arrabbiata, decide di svelare a Zuleyha la verità su Demir, ma strada facendo la trova ferita in un incidente stradale e la porta in ospedale. Zuleyha perde il bambino durante un intervento chirurgico. Sermin scopre un segreto su Umit e Sevda. Fekeli si scusa con Fikret, ma la fiducia è compromessa. Umit visita Zuleyha, irritando Demir.

Sevda cerca di convincere Umit a dimenticare Demir, ma lei la ricatta, con l'intenzione distruggere il matrimonio di Demir e Zuleyha. Lutfiye informa Fekeli della relazione tra Fikret e Umit. Fikret viene denunciato, ma poi liberato. Fekeli e Lutfiye scoprono un segreto su Umit.

Sevda cerca di influenzare Demir insinuando dubbi su Zuleyha. Lutfiye rivela a Fekeli che Sevda conosce la vera identità di Umit. Sevda pubblica un annuncio accettando le richieste di Umit.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 20 al 25 novembre)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda da lunedì 20 a sabato 25 novembre 2023 dalle 14.10 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

