Cosa accade nelle nuove puntate della soap opera turca “Terra amara”? Gli eventi sono particolarmente densi e ricchi. Questo amatissimo prodotto fa gli straordinari e, oltre alle consuete puntate pomeridiane, in onda da lunedì a sabato, questa settimana occupa ben tre prime serate di Canale 5, quelle di domenica, mercoledì e giovedì.

Terra amara: le anticipazioni dal 4 al 10 febbraio 2024

Durante l'evento che celebra il fidanzamento di Fikret e Betul, giunge improvvisa la notizia di un'intrusione nella Villa da parte di ladri. Gaffur, sorprendendoli sul fatto, viene brutalmente aggredito prima che gli intrusi si dileguino. Zuleyha, Hakan, Cetin e Gulten si affrettano all'ospedale per sincerarsi delle condizioni dell'uomo. Per fortuna, le lesioni riportate da Gaffur si limitano a una ferita lieve alla gamba.

Dopo la festa, Zuleyha si ritrova in ufficio con un dono inaspettato da parte di Hakan, accompagnato da un messaggio che la invita a un incontro serale. Durante la cena, l'imprenditore le fa una proposta di matrimonio, ma prima che possa rivelare altro, un tragico incidente interrompe il momento: un proiettile colpisce Zuleyha alla testa.

La verità è atroce: il tentativo di assassinio contro Hakan si trasforma in un tragico errore quando Vahap, mirando a lui, spara a Zuleyha. La donna, in pericolo di vita, viene immediatamente portata in sala operatoria. Abdulkadir, ignaro delle intenzioni del fratello, è sconvolto dalla situazione. Ora, entrambi sono nel mirino di Hakan, che giura vendetta. I due fratelli si rivolgono a Mahmut, che ha un debito nei loro confronti, per cercare una soluzione.

Fikret riceve un'opportunità nel settore tessile che lo porta a considerare un trasferimento a Istanbul, affidando a Cetin la gestione dell'azienda. Zuleyha continua a lottare per la vita in terapia intensiva. Fikret sospetta che il desiderio di Hakan di sposare Zuleyha sia motivato dall'avidità per l'azienda Yaman, mentre Lutfiye crede nell'autenticità del loro amore. Quando Zuleyha si risveglia dal coma, si riconcilia con Hakan, promettendosi amore eterno. Mahmut confessa il suo coinvolgimento nell'attentato alle autorità, ma Hakan non gli crede.

Una notizia sconvolgente riguardante Hakan Gumusoglu scuote Cukurova: si parla di una sparatoria nel suo magazzino con dieci vittime. L'uomo, insieme a Abdulkadir e Vahap, indaga per trovare il responsabile. Il giorno successivo, Hakan e Zuleyha annunciano il loro matrimonio alla stampa.

Betul scopre la vera identità di Mehmet Kara grazie a una vecchia foto, ma nel cercare di ottenere informazioni dalla nonna, causa accidentalmente la sua caduta. Fortunatamente, Azize si riprende rapidamente. Durante una cena, Fikret annuncia i suoi piani di matrimonio con Betul, ma la felicità è minata dai problemi del passato. Abdulkadir continua a far pressione su Betul, mentre Azize, sospettando che la sua caduta non sia stata un incidente, confessa a Zuleyha che è stata Betul a spingerla. Quest'ultima inizia a pentirsi dei suoi accordi con Abdulkadir, mentre Saniye scopre che Ekrem ha venduto terra degli Yaman senza il suo consenso.



Zuleyha informa Lutfiye del tradimento di Betul riguardo alla vendita di terreni degli Yaman. Hakan cerca di scoprire la verità sull'attentato a Zuleyha, incontrando Mahmut in prigione. Durante una cena, Hakan aggredisce ingiustificatamente il procuratore e viene arrestato. Abdulkadir e Vahap elaborano un piano per affrontare al meglio la situazione. Zuleyha espelle Sermin e Betul dalla sua casa. Fikret rompe il fidanzamento con Betul. Quest'ultima chiede, invano, aiuto ad Abdulkadir, ma poco dopo lo convince ad acquistare la casa. Zuleyha prende provvedimenti per sgombrare l'abitazione. Fikret chiede ad Abdulkadir di stare all'erta.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 4 al 10 febbraio)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5, domenica 4, mercoledì 7 e giovedì 8 giovedì dalle 21.20; e da lunedì 5 a sabato 10 febbraio dalle 14.10 (mercoledì e giovedì l'appuntamento è quindi doppio). Gli episodi della soap sono inoltre visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

