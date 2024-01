The Floor - Ne rimarrà solo uno, la semifinale stasera in tv: le anticipazioni

Format di fama internazionale, "The Floor - Ne rimarrà solo uno", è approdato in Italia ricevendo un buon riscontro di pubblico. Trasmesso da Rai 2, il quiz show va in onda oggi, 23 gennaio 2024, con il suo penultimo appuntamento stagionale. I 33 concorrenti ancora in gara si battono per guadagnare un posto nella finalissima, attesa per la prossima settimana. Padroni di casa del "The Floor" italiano sono Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal.

The Floor - Ne rimarrà solo uno: anticipazioni terza puntata

I conduttori CIro Priello e Fabio Balsamo sono pronti per una nuova puntata di “The Floor”, carica di adrenalina e di sana competizione.

Nell'episodio della scorsa settimana non sono mancati i colpi di scena inaspettati. Amelio ha conquistato l'attenzione di tutti, vincendo ben 18 caselle dopo una serie di vibranti duelli (addirittura sei consecutivi). Questo straordinario risultato lo ha portato al duello finale contro la temuta Ilaria, protagonista indiscussa sin dalla prima puntata grazie alla sua abilità e strategia impeccabili.

Con uno sguardo determinato verso il traguardo e il sogno di accaparrarsi il premio finale di 100.000€, i 33 concorrenti ancora in gioco (ricordiamo che inizialmente i partecipanti erano 100) si stanno preparando per coinvolgenti duelli. Nessuno di loro può permettersi di abbassare la guardia, poiché un passo falso potrebbe compromettere il percorso, soprattutto per coloro che hanno già conquistato numerose caselle.

I partecipanti affronteranno categorie sempre più avvincenti, spaziando dalle classiche alle più stravaganti: proverbi, modi di dire, città e monumenti, eventi storici, animali, canzoni, film e personaggi cinematografici, icone dei cartoni animati, sport e molto altro ancora. Chi riuscirà a giocare al meglio le proprie carte per assicurarsi un posto nella puntata finale?

"The Floor - Ne rimarrà solo uno" è un quiz ideato da John De Mol, figura creativa di indiscussi successi televisivi come "Affari Tuoi" e "The Voice". Ora, con trepidazione, sta per varcare l'oceano per approdare negli Stati Uniti su Fox, e nelle prossime tappe vedrà la sua affermazione anche in Germania e Francia.

Dove vedere “The Floor - Ne rimarrà solo uno” in tv e in streaming

La penultima puntata di “The Floor - Ne rimarrà solo uno” va in onda martedì 23 gennaio 2024, dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

