The Voice Generations, da stasera in tv: le anticipazioni

Dopo i successi delle versioni" Kids" e "Senior", il quartetto di giudici e la conduttrice Antonella Clerici tornano per le due puntate speciali di "The Voice Generations": il format vede in gara parenti che, in nome della musica, sono pronti a condividere il palco del talent di Rai 1. In onda oggi, 12 aprile, dalle 21.30, andiamo alla scoperta di questo spin-off, che non mancherà di divertire il pubblico di "The Voice".

The Voice Generations, le anticipazioni

Si è conclusa la scorsa settimana, venerdì 5 aprile, con la vittoria della sarda Diana Puddu, la quarta edizione di "The Voice Senior": un successo capace di rinnovarsi di anno in anno e di radunare un vasto numero di telespettatori. Il format, già preceduto dalla seconda edizione dello spin-off "The Voice Kids", triplica con due speciali ribattezzati "The Voice Generations".

Questa nuova avventura musicale metterà alla prova famiglie, amici e colleghi di diverse generazioni, uniti dalla passione per la musica (e il canto). Saranno dunque gruppi di persone legati da rapporti familiari, di amicizia o di lavoro a sfidarsi sul palco, interpretando successi italiani e internazionali. Il programma, condotto da Antonella Clerici, e ancora con il quartetto di coach formato da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, andrà in onda per due puntate speciali, oggi, 12 aprile e venerdì prossimo, 19 aprile.

La prima serata sarà dedicata alle immancabili e amatissime "Blind Auditions", dove i coach ascolteranno le esibizioni dei gruppi senza vederli, basandosi esclusivamente sulla voce. Se un gruppo piace a un coach, questi potrà girarsi e aggiudicarselo per la propria squadra. In caso di più coach interessati allo stesso gruppo, sarà il gruppo stesso a scegliere con quale coach continuare.Anche in "The Voice Generations" sara rinnovata la possibilità, da parte di un coach, di bloccare un suo collega con il tasto "Super Blocco", impedendogli di reclutare quel gruppo di concorrenti.

Alla fine della puntata, ogni coach dovrà completare la sua squadra con due gruppi, per un totale di otto gruppi finalisti che si contenderanno la vittoria nella finale del 19 aprile. Il pubblico in studio sarà chiamato a decretare il gruppo vincitore.

Il programma, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e diretto da Sergio Colabona, sarà disponibile anche su RaiPlay e su Rai Italia all'estero. Durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili clip delle esibizioni e momenti salienti per i fan che non vogliono perdersi neanche un dettaglio di questa entusiasmante competizione musicale.

Dove vedere The Voice Generations in tv e in streaming (12 aprile 2024)

La prima puntata di "The Voice Generations" in onda oggi, 12 aprile 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi dello show sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV