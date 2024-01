"Top Gun: Maverick", stasera in tv il film con Tom Cruise: trama e cast

Va in onda per la prima volta in chiaro oggi, 16 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Canale 5, il film "Top Gun: Maverick". Tom Cruise veste nuovamente, a trentasei anni di distanza dall'originale, i panni di Pete "Maverick". Un sequel intenso e avvincente, che mette il protagonista di fronte a complesse scelte professionali e private.

“Top Gun: Maverick”: trama e curiosità

Nonostante abbia superato i 50 anni, il tenente Pete "Maverick" Mitchell ha scelto di non intraprendere la carriera militare e di continuare a volare. Dopo aver disobbedito al contrammiraglio Cole, Pete viene spedito in una scuola di addestramento "Top Gun" per volere di Tom Iceman" Kazansky, suo vecchio amico e adesso malato terminale. Il compito di Mitchell sarà quello di addestrare un team di valorosi e giovani piloti e capire chi di loro è più idoneo ad una pericolosa missione, mai portata a compimento da nessuno e che potrebbe anche costare la vita a qualcuno dei ragazzi. Mitchell scopre che tra i candidati c'è Bradley "Rooster" Bradshaw, figlio del suo grande amico "Goose", morto accanto a lui 30 anni prima. Inizialmente Pete è orientato a non inserirlo in gruppo, per poi capire che si tratta di un elemento indispensabile per la missione. Oltre a salvaguardare la propria vita e quella di Rooster, Maverick si trova coinvolto anche in una vicenda sentimentale con la barista Penny, una sua ex.

"Top Gun" è uno dei film che maggiormente hanno segnato l'immaginario cinematografio degli anni '80: diretto da Tony Scott, il film ha contribuito in modo significativo a rendere Tom Cruise una star planetaria. Trascorsi 36 anni e scomparso, nel frattempo il regista, il produttore dell'originale, Jerry Bruckheimer, ha affidato la regia a Jospeh Kosinski , che dirige il divo Cruise in una pellicola che, a ben vedere, si discosta per molti versi dallo stile del vecchio film, riducendo anche il tasso di patriottismo a stelle e strisce, pur presente. A differenza del "Top Gun" degli '80, visto all'epoca come prodotto di consumo e nulla più, "Maverick" ha ottenuto anche i favori della critica, oltre che quelli del box-office: affascinando, in tal modo, anche nuove generazioni, immerse in un racconto avvincente e crepuscolare.

Cast e personaggi

Il cast del film è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Tom Cruise (Pete "Maverick" Mitchell)

Miles Teller (Bradley "Rooster" Bradshaw)

Jennifer Connelly (Penny Benjamin)

Lyliana Wray (Amelia Benjamin)

Glen Powell (Jake "Hangman" Seresin)

Jon Hamm (Viceammiraglio Beau "Cyclone" Simpson)

Ed Harris (Contrammiraglio Chester "Hammer" Cain)

Val Kilmer (Ammiraglio Tom "Iceman" Kazansky)

Jean Louisa Kelly (Sarah Kazansky)

Manny Jacinto (Billy "Fritz" Avalone)

Monica Barbaro (Natasha "Phoenix" Trace)

Charles Parnell (Contrammiraglio Solomon "Warlock" Bates)

Jay Ellis (Reuben "Payback" Fitch)

Danny Ramirez (Mickey "Fanboy" Garcia)

Lewis Pullman (Robert "Bob" Floyd)

Jake Picking (Brigham "Harvard" Lennox)

Bashir Salahuddin (Bernie "Hondo" Coleman)

Dove vedere “Top Gun: Maverick” in tv e in streaming

Il film “Top Gun: Maverick" va in onda oggi, martedì 16 gennaio 2024, a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il lungometraggio è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

