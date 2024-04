"Vanina - Un vicequestore a Catania", stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Termina oggi, mercoledì 17 aprile, dalle 21.30 su Canale 5, la prima stagione di "Vanina - Un vicequestore a Catania". La serie televisiva interpretata da Giusy Buscemi vede la protagonista impegnata tra nuove indagini, tormenti leegati alla morte del padre e scelte di cuore di eccezionale importanza.

Vanina - Un vicequestore a Catania, anticipazioni dell'ultima puntata

Il titolo dell'ultima puntata è "La salita dei saponari". C'è grande amarezza per la protagonista: Vanina farà ritorno da Palermo con un senso di sconfitta, dato che l'assassino di suo padre riesce a sfuggire al suo tentativo di cattura. Ma gli obblighi lavorativi chiamano e il suo impegno investigativo la porta a fronteggiare un delitto particolarmente di non semplice risoluzione: la morte di Esteban Torres, un esule cubano coinvolto in loschi affari in Italia. Torres era legato sentimentalmente a una ragazza del luogo, morta anch'essa in circostanze misteriose. Dalle indagini sembrerebbe che il giovane fosse coinvolto in attività illegali a Catania, portando a sospettare che il suo omicidio sia stato orchestrato da uno dei clan locali.



Si prevedono inoltre sviluppi anche sul versante sentimentale della protagonista, alle prese con un dilemma: chi scegliere tra Paolo Malfitano e Manfredi Monterreale. È con quest'ultimo che Vanina sembra essere più vicina, trovando in lui un valido sostegno anche nelle indagini sul nuovo caso di omicidio, ma la situazione (certamente complicata) con Paolo non può essere sottovalutata. Per quanto riguarda altri personaggi, l'avvocato "Giuli" De Rosa condividerà confidenze con Vanina, mentre l'agente Salvatore Lo Faro compirà un gesto insolito che metterà in allerta l'intera squadra.

Tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, la miniserie è scritta dalla stessa scrittrice, insieme a Leonardo Marini. Diretta da Davide Marengo, è interpretata da un cast che comprende: Giusy Buscemi, Giorgio Marchesi, Corrado Fortuna, Paola Giannini, Claudio Castrogiovanni, Giulio Della Monica, Orlando Cinque, Danilo Arena, Guia Jelo, Maurizio Marchetti, Dajana Roncione e Aurora Quattrocchi.

Dove vederlo in tv e in streaming (17 aprile 2024)

La quarta e ultima puntata di "Vanina - Un vicequestore a Catania" va in onda mercoledì 17 aprile 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.30. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

