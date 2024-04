"Volami via", il film stasera in tv: trama e cast

Va in onda oggi, 1 aprile 2024, dalle 21.25 su Rai 1, e per la prima volta in chiaro il film "Volami via". Tratto da una storia vera, è il racconto di una amicizia fuori dall'ordinario, quella tra il 29enne Thomas, pigro e viziato, e il 16enne Marcus, un 12enne vittima di una grave malattia. La pellicola affronta un tema drammatica, non disdegnando però parentesi da commedia.

Volami via: la trama

Il 29enne Thomas trascorre la maggior parte delle sue notti in discoteca e le sue giornate dormendo. Stanco di questa routine, suo padre, il chirurgo Reinhard, decide di interrompere il sostegno finanziario a Thomas; e gli impone di assumersi la responsabilità di prendersi cura di uno dei suoi giovani pazienti. Quest'ultimo è Marcus, un ragazzo di 12 anni, che vive con sua madre Maissa. Il paziente soffre di una grave malattia cardiaca e, dice la diagnosi, potrebbe non andare oltre i 16 anni di vita. La vita di Thomas viene in tal modo regolata dalla routine quotidiana nel centro di assistenza medica e dai frequenti ricoveri in ospedale: una nuova responsabilità che trasforma radicalmente la vita di Thomas. Costretto a confrontarsi con le sfide e le responsabilità legate all'assistenza a Marcus, Thomas inizia a capire il vero significato della vita e il valore dell'impegno familiare e sociale.

"Volami via" (titolo originale: "Envole-moi") è un film francese, ma di produzione anche italiana, diretto da Christophe Barratier, già regista di "Les choristes - I ragazzi del coro". Si tratta del remake del film tedesco "Conta su di me", a sua volta tratto dal libro autobiografico di Daniel Meyer e Lars Amend. Il film si muove tra dramma e storia d'iniziazione, ma sono diversi i momenti leggeri, da commedia. Il racconto è incentrato sull'incontro imprevisto e trasformativo tra due personaggi con vite molto diverse, esplorando le tematiche della crescita personale, della responsabilità e della redenzione attraverso un'amicizia davvero speciale La storia offre dunque uno sguardo intimo sulla fragilità umana e sulla forza che si può trovare nei legami interpersonali, anche imparando dagli incontri imprevisti che la vita ci riserva. Il messaggio è carico di speranza e di possibilità di cambiamento, anche nelle situazioni più difficili.

Di seguito il cast del film (nomi degli attori e rispettivi ruoli):

Victor Belmondo (Thomas Reinhard)

Gérard Lanvin (Dr. Henri Reinhard)

Yoann Eloundou (Marcus)

Ornella Fleury (Julie)

Marie-Sohna Conde (Maïssa)

Lili Aupetit (Léa)

Daphné de Quatrebarbes (Sandrine)

François Bureloup (Sig. Rouvier)

Gwendalina Doycheva (Manon)

Jean-Louis Barcelona (Jean-Louis)



Dove vedere "Volami via" in tv e in streaming

Il film "Volami via" va in onda lunedì 1 parile 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

