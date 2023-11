X Factor 2023, stasera in tv: anticipazioni, ospiti, scaletta

Dopo la puntata della scorsa settimana, carica di polemiche e con le eliminazioni degi SickTeens e di SELMI, oggi, 23 novembre, torna "X Factor 2023". In onda dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, l'appuntamento con il talent Sky Original, prodotto da Fremantle, mette in scena il quinto Live stagionale, Scopriamo cosa accadrà nel corso della serata.

Nel corso dell'ultima settimana si è alzato un gran polverone legato a "X Factor 2023". La puntata della scorsa settimana ha visto un Morgan scatenato e parecchio polemico, in grado di discutere animatamente con gli altri membri della giuria e con la conduttriceFrancesca Michielin. Un atteggiamento che è piaciuto poco alla produzione, che ha rilasciato un comunicato che annuncia il licenziamento dell'artista dal cast della corrente edizione dello show di Sky. Parole che hanno poi generato polemiche dei diretti interessati, a partire dallo stesso Morgan. Il popolo del web si è nettamente diviso tra diviso sulla questione: certi che questione non si sia ancora esaurita, in questo spazio guardiamo avanti, concentrandoci sulla nuova puntata del talent musicale, in onda questa sera su Sky Uno.

Eliminati i SickTeens e SELMI, resta in gara soltanto un rappresentante di quello che era il team Morgan: parliamo del duo Astromare, affidato alla giudice Ambra Angiolini. In diretta dall'X Factor Arena, Francesca Michielin conduce una serata che vedrà due manche; in entrambe vedremo cantare tutti i concorrenti ancora in gara.

Per il team di Ambra Angiolini: Angelica con “Lover, Please Stay” dei Nothing But Thieves e “Come mai“ degli 883;

Matteo Alieno con “Costruire” di Niccolò Fabi e “Con un deca“ degli 883;

Astromare con “Chi fermerà la musica” dei Pooh e “La regola dell’amico“ degli 883.

Per il team Fedez Maria Tomba “Lady Marmalade” dei LaBelle e “Sei un mito“ degli 883;

SARAFINE porterà, invece, un tocco di tradizione popolare con “Riturnella” e poi alzerà il ritmo con “Hanno ucciso l’Uomo Ragno“ degli 883.

Per il team di Dargen D'Amico: Il Solito Dandy con “Un’emozione da poco” di Anna Oxa e “Finalmente tu“ di Fiorello (e gli 883);

SETTEMBRE con “Crazy/Je so’ pazzo” di Gnarls Barkley/Pino Daniele e “Gli anni“ degli 883;

Gli Stunt Pilots con “Ain’t no sunshine” di Bill Withers e “Nessun rimpianto“ degli 883.

Come si può ben notare dalle assegnazioni, gli 883 sono il motivo conduttore di questa nuova puntata di "X Factor". Ospite d'onore di questa sera non può che essere Max Pezzali. Reduce da una eccezionale stagione live, l'artista torna la prossima estate con il tour negli stadi “Max Forever – hits only. ALL STARS”, che si preannuncia già un enorme successo; ma si parlerà molto di lui anche perchè nei prossimi mesi vedremo su Sky la serie "Hanno ucciso l'uomo ragno", incentrata sulla storia degli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto.

Dove vedere X Factor 2023 (23 novembre)

La nuova puntata di "X Factor" va in onda oggi, 23 novembre 2023, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Lo show è inoltre visibile su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go. Tv8 trasmette in chiaro, di mercoledì (dunque sei giorni dopo la messa in onda di Sky) tutte le puntate stagionali del programma.

