"Divorzio e corna, povera Ilary", Pier Silvio Berlusconi commenta Unica e conferma Blasi all'Isola

Ilary Blasi torna al timone dell'Isola dei Famosi, o almeno questa è la speranza di Pier Silvio Berlusconi, che oggi durante una conferenza stampa ha confermato la presenza della conduttrice nel palinsesto primaverile: "L'Isola dei Famosi è in palinsesto Mediaset, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti - ha continuato l'ad Mediaset - noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l'intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo".

Mancherebbe, però, l'ok della diretta interessata, come ha fatto sapere sempre Berlusconi: "Dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere". Il figlio del Cav ha provato a sottrarsi alle domande dei giornalisti su Unica, il docufilm in cui Ilary Blasi parla della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, ma alla fine ha ceduto: "Non l'ho visto. Un documentario su divorzio e corna, vi prego. Che poi, povera Ilary... Ognuno vive le proprie questione personali, soprattutto quel tipo di vicende, che sonno sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone".

