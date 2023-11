Ilary Blasi sui tradimenti: "Non è che mi ha trovata a sco**re con un altro". Tutta la sua verità in Unica

"Non è che hai aperto la porta e mi hai visto sco**re con un altro, per la prima volta in vent'anni tocca a te credere a me, visto che in vent'anni sono sempre stata io a credere a te, a difendere te, anche con Fabrizio Corona e la storia su Flavia Vento prima del matrimonio". Ilary Blasi è un fiume in piena. Nel suo docufilm, visibile da oggi, venerdì 24 novembre, su Netflix Blasi ha raccontato tutta "la sua verità".

La verità di Ilary Blasi nel docufilm Unica

Non ha mai parlato. Non ha rilasciato nessuna intervista in oltre un anno. Delle sue emozioni e di quello che pensava abbiamo letto molto, moltissimo, ma erano tutte congetture, frasi riportate e confessioni, più o meno veritiere, di amici. Ilary ha deciso di dire la sua in grande stile e le dichiarazioni che fa sono forti. Piange, si commuove, si emoziona e fa parlare anche la madre Daniela, che mai era intervenuta in tutti questi mesi, e le sorelle Silvia, la maggiore, e Melory, la più piccola.

Il racconto della separazione parte dai primi sospetti di Ilary, era novembre 2021. "In 20 anni non ricordo delle grandi litigate, abbiamo sempre avuto un rapporto sereno. Facevamo sesso regolarmente, forse anche più rispetto a una coppia che sta insieme da 20 anni. Poi i nostri incontri iniziano a diventare sporadici, Francesco inizia a cambiare i primi di novembre 2021".

"Io comincio a notare un marito più silenzioso del solito, schivo, con una faccia arrabbiata. I primi giorni ho osservato - ha ricordato Blasi - e poi ho chiesto ma non mi dava risposte. Dopo un mese inizio a percepire che lui un po' ce l’avesse con me, ma non era dichiarato, era una percezione e quindi io facevo delle domande e lui mi dava risposte vaghe, confuse. Nel frattempo le giornate passavano e così è passato un altro mese".

Qui, dopo soli pochi minuti, si inseriscono le dichiarazioni della madre e delle sorelle. "Ilary, lei non è la donna sdolcinata che ti fa le carezzine, ti dà il bacino... Ma ilary è sempre stata presente per Francesco", ha dichiarato Daniela. "Non ci ha mai detto nulla e noi li vedevamo come la coppia affiatata di sempre", ha spiegato Melory. "Che dovevo dire? Mio marito lo vedo strano?", ha replicato Blasi.

Il caffè che cambia tutto

"A fine gennaio andiamo a cena in un ristorante ai Parioli con Alessia (la sua grande amica e parrucchiera accusata da Totti di aver fatto da tramite per i tradimenti della moglie, ndr) il suo compagno e altre due coppie di amici. Alessia è la mia cara amica che mi pettina. Oltre a essere amiche lavoriamo insieme". "Prima di salutarci - ha ricostruito Blasi - facciamo due chiacchiere e a un certo punto Francesco prende Alessia e le dice 'vieni un attimo con me', poi si gira verso di me e dice 'vieni anche te'". Totti le avrebbe chiesto di consegnargli il telefono, sarebbe andato su Instagram e avrebbe mostrato alle due il profilo di un ragazzo. "Mi dice 'conoscete questo? Lo avete mai incontrato?' e noi diciamo una bugia,'No', perché avevamo percepito che era incazzato".

"Il ragazzo era bello, abbiamo fatto le cretine lui, ci aveva incuriosito perché faceva una vita particolare. Da quando abbiamo detto 'no' lui ci ha fatto capire che invece sapeva che l’avevamo incontrato e da lì un disastro. Lui era nero, ripeteva in continuazione una data: 11 ottobre e io lì capisco che lui ha preso il mio telefonino, aveva tutte le mie password, e ha trovato uno scambio di messaggi tra me e Alessia dove lei si era sentita con questo ragazzo e si era messa d’accordo per prendere un caffè". A questo punto Ilary prende il suo smartphone e legge la conversazione avuta con Alessia, riproduce gli audio che si sono mandate e mostra la chat. Le due quel caffè con l'uomo lo hanno preso davvero, ma non fuori, a casa di lui per essere "più protetti". E proprio questa frase, secondo Ilary, avrebbe mandato su tutte le furie Totti. "Il caffè lo abbiamo preso a casa del ragazzo perché era più vicino alla stazione, il tutto sarà durato 40 minuti".

Il cambiamento di Totti sarebbe, dunque, avvenuto dopo la scoperta di questo caffè. Ma Ilary non lo giustifica: "Io capisco la gelosia, capisco l’incazzatura, magari il sentirsi preso in giro, in 20 anni io non ti ho mai fatto dubitare. Non è che hai aperto la porta e mi hai visto sco**re con un altro, per la prima volta in 20 anni tocca a te credere a me visto che in 20 anni sono sempre stata io a credere". Queste parole Blasi le avrebbe dette anche a Totti, ma lui non avrebbe risposto come lei si sarebbe aspettata: "'Eh io non lo so tu come hai fatto in tutti questi anni io non sono bravo come te. Eh io sono così dalla testa non mi levo questo caffè', mi ha detto"

I sensi di colpa di Ilary, l'investigatore privato, Noemi Bocchi e le bugie

"Io avevo i sensi di colpa perché continuava a ripetere che io avevo rovinato tutto, che io l’ho ucciso dentro e che lui è morto dentro per colpa mia, 'l’hai voluto te e perché sei andata a prendere quel caffè'. Io mi sento effettivamente in colpa", pronunciando queste parole Ilary Scoppia a piangere - e mi sono sentita in colpa per tanto tempo perché mi sono messa nei suoi panni e tipo quasi lo giustificavo. Però io lo capivo e cercavo di parlarci, affrontavo questo problema e lui non si muoveva da là".

La relazione continua con questo peso e si arriva veloci al febbraio 2022 quando si inizia a parlare per la prima volta di "crisi", "matrimonio al capolinea" e "tradimenti". "Non potevo credere che la persona con cui avevo diviso vent'anni avesse fatto questo. Dovevo credere ai giornalisti o a mio marito?", queste le parole di Ilary legate alle foto che ritraevano Noemi Bocchi a poche sedute di distanza da Totti allo stadio. "Lui mi ha detto 'non so chi sia', era molto sicuro, sincero. Decide di fare la smentita, ma viene definita 'debole' e ora capisco perché".

Ilary poi va anche a Verissimo, a marzo 2020, e smentisce tutto. Dichiara che "qualcuno ha organizzato tutto", ma se potesse tornare indietro non tornerebbe nel salotto di Silvia Toffanin. "Sono andata lì come un kamikaze, a riguardarmi oggi mi sento una cretina. La situazione era chiara, non l’avrebbe mai ammesso. Volevo avere delle prove" e le prove le ha poi ottenute ingaggiando un investigatore privato.

I sospetti si erano trasformati in consapevolezza quando un sera Francesco torna a casa con Isabel, la minore delle figlie, che ha in mano molti regali. "Mi dice che sono dei regali, che ha conosciuto nuovi amichetti. Chiedo i nomi e a quel punto mi ricordo dagli articoli di giornale che questa ragazza (ovvero Noemi, ndr) aveva dei figli. Unisco i puntini e faccio delle chiamate per capire come si chiamavano i bambini: coincideva tutto. E prendo coscienza del fatto che è tutto vero". Poi sceglie di prendere un investigatore perché "volevo vedere con i miei occhi e volevo avere delle prove, perché Francesco non l’avrebbe mai ammesso. La sera del 2 luglio dice che ha una cena. Io riesco a trovare il civico dove abitava la ragazza, arriviamo, mi ero fatta accompagnare da un'amica, e c’era la macchina parcheggiata. Ho fatto una foto all’auto, ma sono stata zitta".

L'investigatore lo sceglie "su Milano e non su Roma perché non mi fidavo", ma lui si è "fatto sgamare". "Quindi Francesco sa che io so. E pensare che la sera prima mi aveva cercato sessualmente e io ovviamente l’avevo evitato. Lui non ammetteva, gli dico: basta so tutto. Alla fine lo ammette, ma come frequentazione leggera: era bravo a dire cazzate".

Blasi e Totti un anno dopo

Dopo poco più di un anno Ilary e Francesco si sono ricostruiti la loro vita. Entrambi hanno il cuore impegnato: l'ex calciatore convive con Noemi Bocchi, la donna con cui aveva iniziato una relazione ben prima della separazione da Ilary, la conduttrice invece ha da poco festeggiato un anno con Bastian Muller e per l'occasione sono volati a New York.

La questione divorzio non è ancora stata archiviata e l'odissea delle borse e dei Rolex ha tenuto banco su quotidiani e magazine per mesi, tanto che ancora oggi se ne parla animatamente. Se queste parole di Ilary andranno a intaccare l'equilibrio che i due stavano cercando lo scopriremo nelle prossime settimane, o forse già nelle prossime ore.