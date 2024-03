Trame e anticipazioni di Un posto al sole, che succederà nei prossimi appuntamenti? I dettagli su cosa andrà in onda da lunedì 1° a venerdì 5 aprile riguardano alcuni dei personaggi più centrali delle storie della soap più longeva della tv italiana, come Silvia e Michele che si troveranno sempre più vicini, Guido e Mariella sempre più distanti, Marina che tenterà di ricucire i rapporti con Diego. Di seguito tutte le anticipazioni su quanto andrà in onda ogni sera, alle 20.55 circa su Rai 3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 1° al 5 aprile 2024

Silvia e Michele iniziano a preoccuparsi quando Otello smette di rispondere al telefono. Pronti ad andare fino in fondo alla questione, i due partono per Indica ignari di ciò che li aspetta. Dopo aver vissuto un importante momento di vicinanza, Silvia e Michele capiscono di ritrovarsi in una situazione molto complicata da gestire: da una parte, lui vorrebbe discutere del loro riavvicinamento, dall’altra Silvia non vuol proprio parlare di quanto accaduto e si rifugia nella sua quotidianità con Giancarlo.

Rossella, intanto, torna da Barcellona ignara di tutto e affronta il temuto momento di dover tornare a lavorare con Riccardo in ospedale. Nel frattempo Nunzio ha bisogno di un po’ di sostegno che trova in una sua amica. All’improvviso, però, un incontro imprevisto potrebbe ripotare alla mente brutti ricordi. Marina, nell’attesa che Ida rientri a Napoli, prova in qualche modo a ricucire il rapporto con Diego. Roberto, tuttavia, non sembra essere d’accordo con la sua strategia.

Alberto è ormai sicuro di sé che Clara interromperà presto la sua gravidanza, ma la donna aspetta che sia anche Eduardo a pronunciarsi sul da farsi. Nel frattempo, Giulia decide di rimanerle accanto per tutto il tempo che vorrà.

Viola è un po’ amareggiata dalla scoperta di non poter trascorrere la Pasquetta con Damiano che sarà con Rosa e Manuel.

Raffaele, aiutato da Bianca e Jimmy, prepara un pesce d’aprile a Renato. Quest’anno, però, il buon portiere di palazzo Palladini avrà filo da torcere a causa delle donne di casa Bruni. Le cose tra Guido e Mariella non fanno che peggiorare, soprattutto ora che la presenza ingombrante di Bice si è messa tra di loro: il rischio che si lascino è davvero molto alto.

