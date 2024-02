Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni per gli episodi della soap di Rai3 trasmessi da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio 2024 raccontano dei dubbi di Giulia su Luca, del rapporto tra Riccardo e Rossella dopo l'incontro di lui con Virginia, di Marina e Roberto sempre più intenzionati a far credere a tutti che Tommaso sia loro figlio. Di seguito questi e altri dettagli su quanto andrà in onda come sempre alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 12 al 16 febbraio 2024

Ornella è ancora alle prese con i suoi nuovi dubbi su Luca che è raggiunto da un nuovo importante vuoto di memoria che lo destabilizza parecchio. Raffaele e Ornella si confrontano sulle preoccupazioni per Luca, mentre il medico trova un appoggio sempre più profondo ed essenziale in Giulia.

Riccardo non riesce a smettere di pensare a quanto successo con Virginia a Milano. Intanto Rossella si prepara a fare una scoperta davvero sconvolgente. Lui però si dice pronto a fare una grande rinuncia pur di rimanere la fianco di Rossella.

Nel frattempo Serena e Filippo si danno da fare per organizzare al meglio la festa di Carnevale per Irene. Anche questa volta, però, qualcosa finisce per andare storto, turbando all’improvviso la ragazzina che finisce per chiudersi ancora in sé stessa. Sempre Filippo e Serena accettano l’invito di Flavio Bianchi di partecipare a una cena. Più tardi Diana sarà messa davanti ai veri intenti di Bianchi.

Marina e Roberto sono convinti di aver raggiungo i propri obiettivi, ovvero quello di vivere Tommaso come fosse loro figlio a tutti gli effetti. Tra Ida e Diego le cose vanno molto meglio, dato che i due trovano finalmente il coraggio di dare ascolto ai loro sentimenti tenendo però segreta la loro storia. Micaela è sconvolta dall’improvvisa scoperta che Samuel non le ha comprato nessun regalo per San Valentino. Tutto ciò crea inevitabili nuove tensioni nella coppia.

Rosa è messa sempre più sotto pressione da parte di chi dovrebbe farle lasciare al più presto il suo appartamento e si ritrova costretta a difendersi dai criminali che la minacciano per farle lasciare casa. Clara non fa che essere sempre più spaventata dal modo in cui stanno evolvendo gli eventi.

Stasera e domani in TV