Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni per gli episodi della soap di Rai3 trasmessi da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2024 raccontano di Alberto sempre più duro verso Clara incinta di Edoardo, della crisi tra Guido e Mariella, della situazione in cui versa Rossella dopo aver mandato all'aria il suo matrimonio, ma non solo. Questi e altri sono i personaggi protagonisti dei prossimi episodi, in onda come sempre alle 20.55. Di seguito tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 25 al 29 marzo 2024

Grazie all’intervento di Damiano, Viola riesce finalmente a far riavvicinare suo figlio Antonio con il piccolo Manuel. Allo stesso tempo, però, la complicità che si crea tra Antonio e Damiano finisce per far soffrire Eugenio, circostanza che fa sentire in colpa Viola. Rosa è sempre più convinta di tornare a casa propria nonostante i rischi evidenti. Tutto ciò porterà Damiano a proporle un’alternativa: tornare a vivere da Rosa per proteggere lei e il figlio. La scelta, però, scuote non poco la relazione del poliziotto con Viola.

Alberto è pronto a mettere sotto pressione Clara che non ha ancora deciso se portare avanti la sua gravidanza: si placa un po’ quando Clara gli fa capire di voler interrompere la sua gravidanza, ma Marika proverà a convincerla a non farlo. Ida è finalmente pronta a lasciarsi andare nella sua relazione con Diego, ma la notizia della morte del padre arriva come un colpo durissimo. Diego ormai non ha più dubbi che la cosa più giusta da fare sia liberarla dai ricatti dei Ferri, ma Raffaele si preoccupa molto per il suo comportamento un po’ troppo impulsivo e fa di tutto per tenere a freno la sua rabbia contro i Ferri.

Rossella è intenta a mettere ordine tra i sentimenti contrastanti. Nel frattempo, però, un inaspettato invito potrebbe aiutarla in questa delicata fase della sua vita.

Guido e Mariella sono sempre più stressati a causa del loro malessere coniugale, intanto continua la vicinanza tra Cerruti e Luciano, soprattutto quando il primo tenta di far capire a Salvatore che la sua relazione con Castrese non va bene. Belle notizie, invece, in casa Sartori con Filippo e Serena sono riusciti a far tornare il sorriso a propria figlia. L’arrivo a Palazzo Palladini di un personaggio speciale riempirà di felicità e allegria tutti i suoi abitanti.

