Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni per gli episodi in onda su Rai3 da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2024 ripartono da Filippo alle prese con le rivelazioni di Diego su suo padre e Marina e proseguono con il rapporto tra Eugenia e Lucia e Alberto e Clara, ma non solo. Di seguito tutti i dettagli su quanto andrà in onda nella soap ambientata a Napoli, come sempre, alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024

Filippo è ancora molto scosso dalle parole di Diego riguardo suo padre e Marina. Tutto ciò lo porta, quindi, a fare un'attenta riflessione su quanto accaduto. Serena prova a rassicurare Filippo, mentre Marina, scossa dalle parole di Filippo, decide di spingere Roberto verso una decisione. Intanto la coppia decide di iscrivere Tommy in un asilo nido, evitando così che trascorra troppo tempo con la sua mamma.

Eugenio, dopo un inaspettato incontro intimo con la sua collega Lucia, capisce di dover incontrare Viola al più presto e dirle di voler voltare definitivamente pagina. Raffaele riesce in qualche modo a tirare su di morale il piccolo Antonio. Irene, invece, smette di parlare e spinge Filippo e Serena a provare di capire il più presto possibile cosa le sta succedendo.

Nunzio, trascorsi i giorni in ospedale, si prepara adesso a lasciare la struttura per tornare a casa avvertendo sempre più i suoi sentimenti per Rossella, ormai del tutto proiettata al suo matrimonio con Riccardo, Quest'ultimo, in viaggio a Milano per un congresso medico, si imbatte all'improvviso in una sua vecchia conoscenza.

La riunione di quartiere organizzata da Giulia per provare a impedire gli sfratti a Rosa e agli altri inquilini sembra non dare i frutti sperati. Come se non bastasse, poco dopo un nuovo atto intimidatorio colpisce il Centro Ascolto. Alberto scende ancora una volta in campo per provare ad accorciare le distanze con Clara, ragazza in questo momento particolarmente manipolabile.

Mariella è delusa dal comportamento inadatto di Guido nel gestire l'emergenza di Cotugno e riesce da sola a venirne a capo grazie a una confessione inaspettata di Sasà. i, Mariella e Sasà ricevono un accorato appello da parte di Alfredo, che riguarda il barone Cotugno.

