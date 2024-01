Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2024 riportano la storia tra Ida e Diego che torna al centro delle trame che coinvolgono anche Marina e Roberto intenti a portare avanti il loro piano, di Luca e i suoi problemi di salute, di Alberto alle prese con il suo ruolo di padre non in modo opportuno, ma non solo. Di seguito tutti i dettagli sugli episodi della soap di Rai 3 in onda nella prima settimana del nuovo anno, come sempre alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dall'8 al 12 gennaio 2024

Alla luce della chiamata di Ida, Diego inizia a farsi delle domande e prende la decisione di affrontare Ferri e Marina appena tornati da Londra. I due fanno di tutto per contenerlo e depistare i suoi sospetti, ma Diego non si lascia abbindolare: vuole vederci chiaro. È sua intenzione scavare a fondo per capire cosa stia accadendo realmente a Ida.

Intanto, in Polonia, Magda interviene in modo brusco per bloccare la nipote. Roberto apprenderà che Diego e Raffaele hanno mentito al momento della partenza sulla loro vera destinazione. Nel frattempo, i due arrivano in Polonia: riusciranno nella missione di trovare Ida? Roberto e Marina fanno una maratona contro il tempo, sperando di raggiungere al più presto in Polonia Raffaele e Diego, evitando il peggio. Padre e figlio, trovata casa di Ida, potrebbero cacciarsi nei guai.

Luca ha un altro piccolo vuoto di memoria mentre è in attesa che Giulia torni dalla Sicilia. Alberto intanto si rivela sempre meno adatto al ruolo paterno. Quindi, Giulia prende la decisione di fare a Clara una proposta che potrebbe essere almeno di sollievo.

Filippo è chiamato a gestire larduo rapporto professionale tra Micaela e Michele, ma non è certo che possa gestire la situazione. Mariella medita vendetta con Micaela che vive la storia d'amore con Samuel dopo averlo "portato via" a Speranza. Nunzio è sempre più convinto che sia meglio reprimere le sue pene d'amore per Rossella e riprende il flirt con Diana che però, nel frattempo, si è legata a un altro.

Stasera e domani in TV