"Il Volo è in fase di scioglimento. Gianluca ha smanie di protagonismo": i nuovi dettagli sulla crisi del gruppo

Sono settimane che le voci su una tensione piuttosto persistente tra i membri de Il Volo si rincorrono. Il primo campanello di allarme è stato l'acceso battibecco in diretta radio tra Piero Barone e Gianluca Ginoble, con il primo che piuttosto infastidito ha sottolineato che ognuno debba parlare per sé e il secondo che ha tentato di smorzare i toni di uno scambio che ha fatto subito il giro dei social. Dopo l'accaduto alcune indiscrezioni hanno accennato alla possibilità concreta che il sodalizio tra i tre cantanti Barone, Ginoble e Ignazio Boschetto possa davvero avere il tempo contato. A quelle adesso se ne stanno aggiungendo altre che indicano anche le cause di un effettivo possibile scioglimento.

Perché Il Volo rischia di sciogliersi

A tornare sull'argomento della maretta tra i tre cantanti de Il Volo è Alberto Dandolo nella sua rubrica pubblicata sul settimanale Oggi dove si legge che la lite scoppiata in diretta radio "non sarebbe che la punta dell'iceberg di tensioni che dividono i ragazzi da lungo tempo". Pare, infatti, che mentre il rapporto tra Ignazio Boschetto e Piero Barone sia ottimo, Ginoble sarebbe invece più distante. Il motivo? "Gianluca avrebbe smanie di protagonismo che minano l'armonia del gruppo", racconta ancora Dandolo che poi riporta anche quanto si vocifera tra gli addetti ai lavori vicini ai tre artisti a proposito di un "sodalizio in fase di scioglimento".

"Una volta onorati gli impegni e i contratti in essere, Gianluca intraprenderà la carriera da solista e Il Volo sarà composto solo da Piero e Ignazio", si racconta: "Pubblicamente, invece, si vuole fare intendere che si tratti solo di marette passeggere".