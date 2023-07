Bimbo ucraino bacia la foto del papà morto in guerra: il video diventa virale

Straziante il video diventato virale sui social in cui un bambino ucraino bacia la foto del papà dopo averlo riconosciuto in mezzo a tante immagini di soldati di Kiev morti in guerra.La mamma chiede al figlio di individuare la foto del papà e il ragazzino inizia a correre per abbracciare e baciare il ritratto del genitore caduto. Oleksii Yanin, campione ucraino di kickboxing e campione mondiale di thai boxe, è morto sul campo a Mariupol nell'aprile del 2022.

