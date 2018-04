Pensioni 2018: notizie, novità, calcolo e tutto quello che c'è da sapere

Come si calcola la mia pensione? Quali sono le ultime notizie sulle pensioni? E la legge Fornero sarà modificata o abolita? Lo avete chiesto a Google. Vi rispondiamo noi con questo speciale pensioni 2018, con una rassegna delle ultime notizie per essere aggiornati su uno dei temi che appassiona di più il dibattito pubblico in Italia. Tutte le novità 2018 su pensioni e sistema previdenziale, le riforme in tema di Ape volontario e pensione anticipata precoci e usuranti, cumulo gratuito dei contributi anche professionali, adeguamenti alle aspettative di vita, sistema delle quote. Guide e simulazione del calcolo della pensione con sistema contributivo o misto, requisiti di accesso ed età pensionabile, contributi Inps e altre casse previdenziali, gestione separata, pensione anticipata e integrativa: tutto quello che è utile sapere.

Pensioni ultime notizie, tutti gli articoli

Quello delle pensioni è stato uno dei temi centrali della recente campagna per le elezioni politiche. I partiti si confrontano (con toni spesso accesi) sul superamento della legge Fornero: abolire, modificare o superare la riforma attuata dal governo Monti è un argomento che non passa mai di moda tra gli ospiti dei talk show televisivi. Ma a che punto siamo? Per non avere problemi di un'esplosione dei costi del sistema pensionistico, l'età del pensionamento è destinata ad aumentare e, pur modificando alcuni parametri della legge Monti-Fornero, nel 2050 si andrà in pensione a 69 anni e 9 mesi per maschi e femmine.

Pochi giorni fa, da parte della Cgil, è arrivata una nuova spallata alla legge Fornero. Secondo uno studio del sindacato, il sistema previdenziale italiano è tra i più penalizzanti in Ue. La soluzione? "Reintrodurre un meccanismo di flessibilità in uscita". Per la Cgil è possibile un'uscita dal lavoro a partire da 62 anni.

C'è da fare i conti con la realtà. Abolire la legge Fornero costerebbe nell'immediato almeno "11 miliardi", ma questo costo potrebbe salire anche a "15 miliardi". Così il presidente dell'Inps Tito Boeri, aggiungendo che in termini di debito pensionistico l'onere sarebbe di circa 85 miliardi. Il tutto creando un sistema "doppiamente iniquo" per i giovani e per chi ha pagato il costo della Fornero, oltre che problemi di "sostenibilità al nostro Paese".

Esiste un prestito per andare in pensione prima del tempo. Si chiama Ape volontario. In questo articolo vi spieghiamo nel dettaglio che cos'è, come funziona e chi può ottenerlo.

All'orizzonte, intanto, non ci sono buone notizie. Dal 1° gennaio 2019 per la pensione anticipata sarà necessario raggiungere i 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi di contributi per donne (rispetto ai 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi previsti attualmente). Non si salvano dall'adeguamento neppure i lavoratori precoci, vale a dire quelli che hanno cominciato a lavorare prima dei 19 anni, che dovranno raggiungere 41 anni e 5 mesi di contributi dai 41 anni attuali. Per la pensione di vecchiaia, fermo restando un minimo di 20 anni di contributi, bisognerà attendere il compimento dei 67 anni di età anagrafica sia per gli uomini che per le donne dagli attuali 66 anni e 7 mesi attuali.

Per comodità del lettore, ecco tutti gli articoli sulle pensioni, in costante aggiornamento.

