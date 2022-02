Bassetti: Green pass dopo il 31 marzo sarà decisione solo politica

Si allentano le misure anti Covid a fronte del calo dei contagi, sulla scia di quanto sta accadendo in quasi tutte le parti del mondo. Abolito l'obbligo delle mascherine all'aperto, l'Italia guarda ai prossimi step per un ritorno alla normalità, soprattutto per quanto riguarda il certificato verde. Cosa ne sarà del green pass?

Covid, Bassetti: "La situazione è decisamente migliorata"

Stiamo uscendo velocemente dalla quarta ondata Covid, quella guidata dalla variante Omicron altamente contagiosa, ma meno mortale. In Italia la curva dei contagi "ha piegato drasticamente, la sensazione per chi sta in ospedale è come se si fosse chiuso il rubinetto dei nuovi casi - ha dichiarato il direttore del Reparto malattie Infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti in un intervento a R101 - Se guardiamo i ricoveri in terapia intensiva sono oggi circa 1200 e probabilmente con la fine della settimana arriveranno sotto i mille ed erano arrivati a oltre 1700" (Il bollettino Covid del 15 febbraio 2022: 70.852 nuovi casi e 388 morti). Secondo l'immunologo, "la situazione è decisamente migliorata e ci consente di prendere alcune decisioni come quella di levare le mascherine all'aperto che, pur tardivamente, è stata presa. Dopodiché credo bisognerà pensare a fare qualcos'altro con la fine del mese di marzo".

Bassetti: "Green pass dopo il 31 marzo sarà solo una decisione politica"

"Se dopo il 31 marzo rimarrà in vigore il green pass sarà solamente una decisione politica e quindi evidentemente sarà la politica a doverla difendere, non più dicendo che è una misura sanitaria", ha detto senza mezzi termini Matteo Bassetti. L'immunologo pensa che allo stato dei fatti "occorra lavorare perché si levi l'obbligo delle mascherine al chiuso, ma anche per levare il green pass. Le motivazioni sono semplici: "Quello che abbiamo ottenuto con il green pass non otterremo. Chi non si voleva vaccinare non si vaccinerà. La politica fino a oggi ha scaricato sui medici il fatto di dire sì al green pass per far vaccinare le persone". Bassetti, parlando dello stadio del Super Bowl pieno di persone tutte senza la mascherina, ha detto che anche noi dovremmo cercare di "andare un po' verso gli anglosassoni che mi pare siano molto più pragmatici di noi".

Covid, come affrontare il problema varianti

Discorso a parte meritano le varianti Covid, argomento che crea non poca ansia tra la popolazione. "Le varianti ci saranno sempre perché ci sono sempre state con tutti i virus, i batteri, però bisogna farlo diventare un argomento puramente scientifico". Bassetti sostiene che bisogna smetterla di "fare terrorismo con le varianti, andare a dire arriverà un'altra variante, quindi dobbiamo stare tutti chiusi", anche perché "non è che se siamo tutti chiusi la variante non arriva". Se una nuova variante Covid arriverà, "la affronteremo. Se ci sarà bisogno di fare la quarta dose per tutti, la faremo, se no sarà un richiamo solo per chi è più anziano, per chi è più fragile".