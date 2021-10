Covid, anche in Italia i contagi stanno risalendo

Anche l'Italia si accoda all'elenco dei paesi che vedono un aumento dei contagi da coronavirus: il report settimanale di monitoraggio di Ministero della Salute e Iss indica infatti come sia in risalita l'incidenza ogni 100.000 abitanti mentre resti stabile l'indice Rt sintomo di una pandemia che rispetto alle passate settimane non si sta più spegnendo ma potrebbe aver invertito la tendenza.

Nel periodo 29 settembre - 12 ottobre 2021, si legge nella bozza, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente: la scorsa settimana (periodo 22 settembre - 5 ottobre 2021) era a 0,85, due settimane fa a 0,83.

Parimenti aumenta lievemente l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,89 (0,84-0,93) al 12/10/2021 vs Rt=0,83 (0,78-0,88) al 5/10/2021)).

L'incidenza settimanale a livello nazionale è in lieve risalita: 34 per 100.000 abitanti (15/10/2021 -21/10/2021) contro i 29 per 100.000 abitanti della precedente rilevazione (08/14/2021 - 07/10/2021).