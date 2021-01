Lotteria Italia 2020 2021: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo

Estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021 oggi mercoledì 6 gennaio 2021. Verranno estratte stasera le matricole dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Su questa pagina tutta la serata in diretta, con le estrazioni dei tanti biglietti fortunati della Lotteria Italia 2020 2021 su Today.it.

Lotteria Italia 2020 2021: biglietti vincenti, numeri ed elenco completo

Le estrazioni sono in diretta su Today.it. L'edizione 2020-2021 della Lotteria Italia è abbinata al programma televisivo "Soliti Ignoti - il ritorno", in onda su Rai 1. L'estrazione finale avverrà il 6 gennaio 2021 durante la diretta della trasmissione nella quale saranno comunicati i biglietti vincenti i primi premi. Le operazioni di estrazione dei premi della lotteria si svolgeranno a Roma presso la sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il giorno 6 gennaio 2021 a partire dalle ore 21,00.

In questa edizione, oltre ai tradizionali premi in palio fino a 5 milioni di euro, è stato possibile partecipare tramite il proprio biglietto all'estrazione di premi giornalieri i cui vincitori vengono annunciati ogni sera durante la trasmissione "Soliti Ignoti - il ritorno".

Lotteria Italia 2020 2021: i biglietti vincenti di prima categoria

Oggi mercoledì 6 gennaio 2021 vengono estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020-2021: su questa pagina in tempo reale gli aggiornamenti sui numeri delle matrici che daranno diritto ai fortunati vincitori ad aggiudicarsi i premi di prima categoria. Dalle ore 20 seguiamo l'estrazione in diretta dei biglietti vincenti della Lotteria Italia (elenco completo, se la pagina non si aggiorna automaticamente clicca qui):

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro va:

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro:

Il terzo premio della Lotteria Italia da 1,5 milioni di euro:

Il quarto premio della Lotteria Italia da un milione di euro:

Il quinto premio della Lotteria Italia da 500.000 euro:

- in aggiornamento dalle ore 20 -

Lotteria Italia 2020 2021: i biglietti vincenti di seconda categoria

Ecco i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020 2021 estratti oggi 6 gennaio 2021: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicherà le serie e i numeri dei 20 biglietti vincenti di seconda categoria, del valore di 100.000 euro ciascuno.

- in aggiornamento dalle ore 20 -

Lotteria Italia 2020 2021: i biglietti vincenti di terza categoria

Ecco i biglietti vincenti della lotteria Italia 2020 2021: si tratta di 180 biglietti vincenti da 20mila euro ciascuno. Tutti i numeri delle matrici danno diritto ai fortunati vincitori di aggiudicarsi i premi di terza categoria. Stasera 6 gennaio 2021 l'elenco completo dei biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2020.

- in aggiornamento dalle ore 20 -

Soliti Ignoti oggi Lotteria Italia

Tanti gli ospiti che stasera arriveranno al Teatro delle Vittorie e che verranno coinvolti nel corso della serata, tra cui Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Serena Rossi, Biagio Izzo, Alberto Matano, Laura Chiatti. Ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l'indagine fino al gioco finale del "parente misterioso", devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza all'Istituto Spallanzani, e chi sarà tra le identità da svelare e sarà poi coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Innumerevoli e leggeri, spensierati per quanto possibile momenti di spettacolo e di intrattenimento per festeggiare, come da tradizione, la Befana supermilionaria. Chi sarà il fortunato neomilionario con il biglietto da 5 milioni di euro stasera 6 gennaio?

Lotteria Italia 2021: tutte le ultime notizie

La Lotteria Italia risale originariamente agli anni '30 e nell'immaginario collettivo è abbinata ai programmi televisivi della Rai, il primo dei quali fu Canzonissima nel 1957. Le estrazioni della Lotteria Italia si svolgono tradizionalmente ogni anno il 6 gennaio a chiusura del periodo delle festività natalizie. Su tutti i biglietti è presente un codice numerico di sei cifre preceduto da una lettera dalla A alla Z, che corrisponde alla serie del tagliando. Impossibile sbagliarsi.

Lotteria Italia: come incassare le vincite nel 2021

L'estrazione finale della Lotteria Italia 2020 avverrà come di consueto il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio 2021. I biglietti vincenti verranno pubblicati su questo sito non appena saranno annunciati. Per inoltrare la richiesta di incasso di una vincita si hanno a disposizione 180 giorni dalla pubblicazione dei numeri vincenti nel bollettino ufficiale. Oltre questo termine decade il diritto ad avere il premio. Il biglietto vincente inoltre deve essere conservato integro e presentato in originale.

Dal 5 ottobre all’11 dicembre, Lotteria Italia ha già distribuito 68 premi giornalieri da 10.000 euro e dal 21 al 25 dicembre 2020 ne ha distribuiti 5 del valore di 20.000 euro, comunicati durante la trasmissione televisiva abbinata alla Lotteria Italia «Soliti Ignoti – Il ritorno». Se hai inviato il codice per partecipare all’estrazione di uno dei premi giornalieri comunicati durante la trasmissione TV abbinata, vai su questo sito e scopri se hai vinto!

Se avete vinto alla Lotteria Italia 2020 2021, per la richiesta di riscossione della vincita si hanno due alternative:

presentare di persona il biglietto integro e originale presso l'Ufficio Premi Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma;

spedire il biglietto con raccomandata A/R (a rischio del possessore) presso l'Ufficio Premi Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma, indicando le proprie generalità, indirizzo, e modalità di pagamento scelta, se assegno circolare o bonifico bancario o postale; presentare il biglietto presso un qualsiasi sportello di Banca Intesa Sanpaolo che invierà il biglietto all'ufficio Premi Lotterie Nazionali per conto del vincitore, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Il termine di 180 giorni e tutte le modalità sono validi, inoltre, anche per i premi giornalieri della lotteria assegnati durante la trasmissione televisiva ad essa abbinata. Per quanto riguarda la tassazione sulle vincite l'Agenzia delle dogane e dei monopoli precisa che alle relative vincite di qualunque importo, non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate interamente le somme corrispondenti ai premi. Che altro dire, buona fortuna e buon 2021 a tutti noi!